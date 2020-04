“Internetgiganten moeten meer doen tegen complottheorieën over 5G” AH

20 april 2020

10u40

Bron: Belga 3 Internetgiganten zoals Google, Twitter en Facebook zouden meer inspanningen moeten doen om de verspreiding van foute informatie over het verband tussen 5G en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zegt Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde. “Op een moment dat desinformatie over de coronacrisis bestrijden zo cruciaal is, moeten zij hun rol opnemen”, stelt Vande Reyde.

In het Limburgse Pelt werd het voorbije weekend een zendmast in brand gestoken. Die zendmast zelf bevatte geen 5G-antennes. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen de brandstichting en de complottheorieën die circuleren over de zogezegde link tussen Covid-19 en 5G. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk werden daardoor al eerder brandstichtingen gedaan.

“Techbedrijven als Google, dat ook eigenaar van YouTube is, Twitter en Facebook moeten veel meer doen om de verspreiding van complottheorieën tegen te gaan”, stelt Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde.

De Open Vld'er verwijst naar Facebookgroepen van complotdenkers en YouTube-filmpjes, die al miljoenen keren bekeken werden. “Het is nu aan de internet- en mediagiganten om hun rol op te nemen en meer te doen om deze verspreiding van complottheorieën in te dijken.”

We hebben nu al een erg grote achterstand op andere landen in de uitrol van 5G. Het kan toch niet dat we onze economische welvaart gaan opgeven voor complotcriminelen Maurits Vande Reyde, parlementslid Open Vld

Telecomprovider Proximus besliste eerder al om de ontwikkeling van 5G op sommige plaatsen te vertragen uit vrees (van de plaatselijke besturen) voor nieuwe aanvallen. Vande Reyde betreurt die evolutie, want de uitrol van 5G is namelijk van belang in de economische relance. “We hebben nu al een erg grote achterstand op andere landen in de uitrol ervan. Het kan toch niet dat we onze economische welvaart opgeven voor complotcriminelen? Ik roep socialemediagiganten dan ook op om mee de strijd aan te gaan.”

Lees ook:

Zit complottheorie over 5G en coronavirus achter brandstichting aan tientallen gsm-masten?

Neen, 5G veroorzaakt geen coronavirus. Let op met valse berichten op sociale media