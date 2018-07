"Internationale coalitie doodt IS-strijder met Belgische nationaliteit" Guy Van Vlierden/SVM

25 juli 2018

11u59

Bron: Centcom/Eigen berichtgeving 26 In de voorbije drie maanden heeft de internationale coalitie tegen IS zes kopstukken van de terreurorganisatie gedood. Onder hen ook Soufiane Makouh, een strijder met Belgische nationaliteit. Hij kwam op 2 juni om het leven, laat het US Central Command weten.

Makouh was van Marokkaanse origine en woonde een tijdlang in Schaarbeek. In september 2015 zou hij naar Syrië vertrokken zijn in het gezelschap van de Antwerpse imam Yussuf El Gbouri. Hij stond als enige Belg op een lijst van kandidaat-zelfmoordterroristen die teruggevonden werd in Mosoel en in mei 2017 door Interpol verspreid werd.

"IS staat onder zware druk in Syrië", aldus commandoleider Brian Eifler. "De strijders proberen relevant te blijven door landen over de hele wereld te bedreigen. Het is onze taak om hun schuiloorden in Syrië en Irak van de kaart te vegen, zodat ze geen aanvallen meer kunnen plannen."