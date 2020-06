“Ingehuld” ter gelegenheid van “het 60ste verjaardag” van de “Democratische Republiek van Congo”: tenenkrullende taalfouten op gedenkplaat onafhankelijkheid Congo TT

30 juni 2020

15u51 92 ELSENE “Ter gelegenheid van het 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Democratische Republiek van Congo. Ingehuld door...”. De Nederlandse tekst van de gedenkplaat die premier Sophie Wilmès (MR) vanmorgen onthulde in de Brusselse gemeente Elsene bevat maar liefst vier taalfouten.



De premier gaf aan het gemeentehuis in Elsene, de Brusselse gemeente die een grote Congolese gemeenschap telt, vanmorgen een toespraak naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Democratische Republiek Congo. Ze benadrukte er dat het lijden van het Congolese volk een eerste stap moet zijn. De eerste minister kwam er ook terug op de spijtbetuiging van koning Filip aan Congo.

Op de gedenkplaat die ze onthulde staat een stuk tekst uit het bekende onafhankelijkheidslied ‘Indépendance Cha Cha’ van Joseph Kallé. Maar het is vooral de Nederlandse tekst errond die opvalt. In tegenstelling tot de Franse uitleg, bevat die namelijk een aantal taalfouten, met name “het 60ste verjaardag”, “de Democratische Republiek van Congo” (de officiële naam van het land is ‘Democratische Republiek Congo’), “ingehuld door”, en “burgmeester Elsene”.