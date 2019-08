“Inbrekers misbruiken Immoweb en doen zich voor als kandidaat-kopers” kg

20 augustus 2019

07u25

Bron: Gazet van Antwerpen 2 Eerst kandidaat-kopers op bezoek, daarna inbrekers over de vloer: dat is een gezin uit ’s-Gravenwezel (Schilde) overkomen. Het gezin had hun woning te koop gezet via Immoweb en werd daarna het slachtoffer van een inbraak. Geen toeval, geloven ze zelf. De politie onderzoekt of er daadwerkelijk een verband bestaat. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

De inbraak vond afgelopen weekend plaats in de Pater Nuyenslaan in ’s-Gravenwezel, deelgemeente van Schilde. De getroffen villa stond te koop op Immoweb, waardoor het gezin eerder al werd bezocht door een koppel kandidaat-kopers uit Nederland. Ze leken vooral geïnteresseerd in het alarmsysteem van de woning, klinkt het.



Een andere Schildenaar die zijn woning te koop had gezet op Immoweb, kreeg hetzelfde koppel op bezoek. Het gaat over een stel veertigers die erg “joviaal” overkomen, vertelde hij aan GVA. Bij hem werd niet ingebroken, maar dat kwam volgens de man omdat het duo werd afgeschrikt door de sterke beveiliging van de woning. Hij gelooft wel dat het koppel foto’s maakte en informatie verzamelde om door te spelen aan medeplichtigen, zodat die later konden inbreken.



De politie kan niet bevestigen of dat het geval is, maar startte wel een onderzoek naar de zaak.