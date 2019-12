“In wereld zonder tabak zouden Belgen twee jaar langer leven”

11 december 2019

"Als we in een wereld zonder tabak zouden leven, dan zou de levensverwachting van de Belgen met twee jaar stijgen." Gemiddeld zouden we dan 83 jaar leven, in plaats van de huidige levensverwachting van 81 jaar. Dat zegt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, in een nieuwe studie.