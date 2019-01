“In koelen bloede afgemaakt”: jury vindt Olvier Bolte (44) schuldig aan moord op moeder en vriend KVDS

17 januari 2019

20u34

Bron: Belga 0 Een volksjury heeft Oliver Bolte (44) schuldig bevonden aan de moorden op zijn moeder Renate Bolte (71) en Norbert Bocher (49). Daarnaast is de Duitser ook schuldig aan opzettelijke brandstichting en verboden wapenbezit. De verdediging had de feiten niet betwist.

Oliver Bolte werd geboren uit Duitse ouders, maar groeide op in het Nederlandse Breda. In 2003 trok hij in bij zijn moeder, op haar appartement in de Koninginlaan in Blankenberge. Tot op vandaag blijft Bolte volhouden dat zijn moeder door gezondheidsproblemen en aanhoudende stress uit het leven wilde stappen.

Pillen

Op 6 maart 2017 mengde Bolte tien pillen flunitrazepam - beter bekend als Rohypnol - door de smoothie van zijn moeder. De pillen hadden echter niet het gewenste effect, waarop hij naar een machete greep. Met een krachtige slag in de nek bracht hij Renate om het leven. Daarna stak hij haar nog in de rug met een keukenmes.





De pillen had Bolte naar eigen zeggen gekocht op aanraden van Norbert Bocher, een Blankenbergenaar die hij tijdens het strandjutten had leren kennen. Na een toevallige ontmoeting op de kusttram besloot Bolte om de man uit de weg te ruimen. Met een smoesje lokte hij Bocher op 7 maart naar een jaagpad in Zeebrugge. Daar schoot hij uit wraak twee kogels door het hoofd van het slachtoffer. (lees hieronder verder)

In de vroege uurtjes van 8 maart stichtte Oliver Bolte brand in zijn woning in de Koninginlaan. Het verkoolde lichaam van zijn moeder werd pas na de brand ontdekt. De beschuldigde bleef anderhalve dag op de loop, tot hij zich op 9 maart in Zeebrugge ging aangeven bij de scheepvaartpolitie.

Vergetelheid

In de zomer van 2017 werd Bolte door een vergetelheid niet opgeroepen voor de zitting van de raadkamer. Daardoor moest hij vrijgelaten worden, maar de onderzoeksrechter hield hem onmiddellijk opnieuw aan voor verboden wapenbezit. Ook voor die feiten heeft de jury hem nu schuldig bevonden. "Hij had twee pistolen Colt zonder dat hij als particulier over de verplichte vergunning beschikte", klonk het in het arrest.

Over de oudermoord liet de jury ook geen twijfel bestaan. In de motivering werd verwezen naar de gruwelijke manier waarop hij zijn moeder toetakelde. "Uit zijn eigen verklaringen blijkt dat hij ten volle beseft dat het zijn bloedeigen moeder was die hij doelbewust wetens en willens heeft gedood." (lees hieronder verder)

Meester Koen Stubbe had in zijn pleidooi een kanttekening geplaatst bij de moord op Norbert Bocher. Volgens de jury bestaat er echter geen twijfel over dat Oliver Bolte met voorbedachten rade handelde. "De beschuldigde heeft Norbert Bocher in koelen bloede afgemaakt. Het plan had hij zeker al opgevat toen hij zich op dinsdagmiddag samen met Norbert Bocher op de tram bevond."

Vuurwapen

Na die ontmoeting ging Bolte thuis zijn vuurwapen halen. Daarna trok de beschuldigde zelfs nog samen met zijn slachtoffer naar een frituur, om zijn plan in de duisternis te kunnen uitvoeren.

Oliver Bolte werd ook schuldig bevonden aan opzettelijke brandstichting. De jury merkte op dat de Duitser bewust brandbaar materiaal verspreidde in de flat. Bovendien maakte hij gebruik van brandversnellers. "Hij besefte heel goed dat er zich op dat ogenblik nog andere mensen in het kleine appartementsgebouw bevonden." Emmanuel Segers en zijn echtgenote Maria Spölgen lagen toen de brand ontstond, te slapen op het gelijkvloers.

De debatten over de strafmaat starten morgenochtend. Oliver Bolte riskeert levenslange opsluiting.