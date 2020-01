“In België komt jaarlijks 44.400 kilo bushvlees binnen, met alle risico’s van dien” SVM

31 januari 2020

14u56

Bron: Belga 1 Volgens natuurbehoudsorganisatie WWF is de beslissing van de Chinese regering om de verkoop van dieren in het wild in markten, restaurants en online tijdelijk te verbieden "meer dan welkom". De huidige opkomst van het coronavirus en andere soortgelijke uitbraken in de recente geschiedenis onderstrepen de noodzaak om dringende actie te ondernemen. Anders is er een reëel risico op de uitbraak van pandemieën. "Ook in België komt nog steeds 44.400 kilo bushvlees per jaar binnen op Brussels Airport, met ernstige gezondheidsrisico's tot gevolg", aldus het WWF.

"Deze crisis op het gebied van de volksgezondheid moet een wake-upcall zijn. Het is tijd om illegale en niet-gereguleerde markten voor bushmeat permanent te sluiten", zegt Sofie Ruysschaert als beleidsmedewerker van wilde diersoorten bij WWF-België. "Als we niet permanent een einde maken aan stroperij en illegale handel in wilde dieren voor bushmeat, zal er in de toekomst altijd een dreiging zijn voor dit soort epidemieën."

Illegale markten voor levende en dode wilde dieren vormen een bedreiging voor de gezondheid van zowel mensen als huisdieren. Het coronavirus heeft het potentieel om mensen te muteren en te infecteren door over de soortenbarrière te springen op plaatsen waar mensen in nauw contact komen met besmette dieren.

Natuurmarkten bieden daarom een potentieel vruchtbare omgeving voor dit type virale mutatie en infectie van mensen, soms met fatale gevolgen. "Bewegingen van besmette mensen kunnen lokale uitbraken doen veranderen in echte pandemieën, zeker als ze nog geholpen worden door snelgroeiende transport- en toerismesectoren”, luidt de waarschuwing.