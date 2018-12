“In 2018 waren er nog socialisten”: Ben Weyts deelt opvallende kerstwens AW

27 december 2018

11u13 2 Een oude man met een krant op de voorgrond, een (vals) knisperend haardvuur en een kerstboom op de achtergrond: het lijkt wel een illustratie uit een kerstfilm. In werkelijkheid is het de kerstwens van Vlaams minister van Mobiliteit en Dierenwelzijn Ben Weyts. Hij verstopte enkele merkwaardige boodschappen in het filmpje, de ene boodschap al wat subtieler dan de andere.

Ben Weyts pakte zijn kerstboodschap dit jaar erg origineel aan met een flashforward naar het jaar 2048. Weyts, verkleed als oude man, vertelt mijmerend over het jaar 2018 aan zijn geënsceneerde kleinkinderen. “Dertig jaar geleden waren er nog files”, vertelt Weyts als de kinderen hem vragen om over “vroeger” te praten. “Dertig jaar geleden waren er nog socialisten”, vervolgt hij. “Sociawatte?”, vraagt het jongste kind in het filmpje met een grimas. En zo wordt de toon gezet.

“Toen deden sommige mensen nog dieren dood zonder verdoving”, is een volgende anekdote. Het lijkt de hoofdboodschap van zijn kerstboodschap te moeten zijn, vooral omdat het een van Weyts zijn belangrijkste verwezenlijkingen omtrent dierenwelzijn is: “Vanaf dan was dierenwelzijn echt belangrijk.”

Vlaamse republiek en koning Elio ll

Toch vallen vooral de verborgen én niet verborgen boodschappen op. Zo vermeldt de minister tussendoor nog even dat Vlaanderen plots een republiek is geworden. En voor de aandachtige kijker: in de krant staat dat België twintig jaar geleden (2028) gesplitst is. Wallonië heeft intussen een nieuwe koning: Elio ll. Van de huidige Belgische monarch is geen sprake.



Wie we onze Vlaamse president mogen noemen over dertig jaar is jammer genoeg niet te lezen in “De Beste Standaard”, een woordspeling op krant De Standaard. Wel kunnen we lezen dat Hendrik De Wever in de voetstappen van papa Bart zal treden: “Burgemeester Hendrik De Wever blij met voltooide overkapping”. Op de Antwerpse overkapping is het met andere woorden nog wel even wachten.

34 Kampioenenfilms

Ben Weyts is allicht ook fan van F.C. De Kampioenen aangezien ook zij een plaatsje krijgen in de minister zijn toekomstvoorspelling. De Kampioenen zouden tegen 2048 al 34 films hebben uitgebracht en nog steeds volle zalen lokken. “Het draait dit keer allemaal rond een hilarisch misverstand met onbedoelde gevolgen”, staat nog te lezen in de krant. Sommige dingen veranderen nooit.