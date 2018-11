‘Implant Files’: overheid verbergt duizenden incidenten met medische implantaten Gunter Van Stappen

25 november 2018

18u40

Bron: VTM Nieuws 0 De voorbije vijf jaar zijn in ons land 72 mensen gestorven, door problemen met een medisch implantaat, zoals een heup- of knieprothese. “De overheid houdt duizenden incidenten geheim”, zegt een groep onderzoeksjournalisten, die vorig jaar ook onderzoek deed rond de ‘Paradise Papers’.

Meer dan 250 journalisten in 36 landen van 58 media, onder wie journalisten van De Tijd, Knack en Le Soir, hebben dit jaar samen met het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ een groot onderzoek gevoerd naar al wat er fout loopt met implantaten. Dat onderzoek kreeg de naam ‘Implant Files’.

De implantaten zijn vaak erg nuttig, maar soms loopt het fout. Dat was dan ook de hamvraag van het onderzoek naar de Implant Files. Uit het onderzoek blijkt dat door problemen met implantaten, die bijvoorbeeld braken, haperden of op een andere manier slecht werkten, de afgelopen tien jaar wereldwijd meer dan 1,7 miljoen gewonden en bijna 83.000 doden gevallen zijn. In ons land zijn er de afgelopen vijf jaar 3.800 incidenten gerapporteerd met medische implantaten. 72 mensen zijn daarbij zelfs gestorven.

Overheid zwijgt

“De overheid houdt die gegevens geheim”, zegt Knack-journalist Kristof Clerix, die meewerkte aan het onderzoek, aan VTM NIEUWS. “De overheid zegt dat je bij elke case moet kijken of het incident wel gelinkt is aan het implantaat en zegt ook dat het confidentiële bedrijfsgegevens zijn. Daarnaast wil de overheid ons niet bang maken, maar we moeten ons wel de vraag stellen of patiënten in de eerste plaats niet goed geïnformeerd willen worden. De overheid beschikt over die info, maar die mogen u en ik niet kennen.”