"Impact lockdown op psychologische gezondheid al merkbaar na vijf dagen" SVM

06 april 2020

16u56

Bron: Belga 10 De quarantaine beïnvloedt het psychosociale welzijn van de bevolking al na vijf dagen. Dat is een van de voorlopige resultaten na het onderzoek van het Instituut van Gezondheid en Samenleving van de UCLouvain. Ruim de helft van de respondenten haalde op de enquête resultaten die hen in de categorie 'psychologisch onbehagen' plaatsen.



Onderzoekers van de UCLouvain en de UAntwerpen bevroegen meer dan 15.000 Belgen over de impact van de lockdown op de psychologische gezondheid. Uit de eerste resultaten blijkt dat 52 procent van hen in de categorie 'psychologisch onbehagen' valt. Ter vergelijking: het laatste gezondheidsonderzoek van Sciensano, dat om de vijf jaar plaatsvindt, toonde aan dat 18 procent van de bevolking zich meestal in deze situatie bevindt.

Meer bij jonge vrouwen

Het aandeel respondenten in psychische nood stijgt naar 67 procent bij mensen van wie een naaste onder hetzelfde dak door het virus wordt getroffen, en naar 73 procent onder respondenten die zelf getroffen zijn. Vrouwen voelen het sterker dan mannen (56 procent tegenover 42 procent). Verrassend is dat het aandeel daalt naarmate de leeftijd stijgt: 64 procent van de 15-24-jarigen, 58 procent van de 35-44-jarigen en 32 procent van de 65-plussers voelen zich minder goed.

Wie niet meer aan het werk is of een deel van zijn inkomsten verloor door de quarantainemaatregelen heeft 25 procent meer kans op een lager psychisch welbevinden. Volgens de studie bevindt een derde zich in die situatie.

Sociale media boosdoener

Sociaal contact en fysiek actief zijn hebben een positief effect op het psychosociale welzijn. Vijfentachtig procent van de respondenten verminderde hun contact met geliefden en de helft verminderde hun fysieke activiteiten. Die twee groepen hebben bijna 20 procent meer kans om psychologisch onbehagen te ondervinden.

Mensen die meer gebruik maken van sociale media hebben meer kans op psychologisch onbehagen. Toch kunnen we het niet laten: 95 procent van de respondenten zegt meer tijd te besteden op sociale netwerken.

Over enkele dagen zullen de onderzoekers de respondenten opnieuw contacteren om de impact op langere termijn te meten.

