“Ilse Uyttersprot werd in haar slaap vermoord”: nog altijd onduidelijkheid over motief dader CMG KBD KVDS

06 augustus 2020

07u17 4 Oud-burgemeester en schepen Ilse Uyttersprot (53) uit Aalst zou in haar slaap vermoord zijn. Dat is bevestigd aan de redactie van Het Nieuwsblad. Dinsdagochtend bracht de Aalsterse vastgoedmakelaar Jurgen Demesmaeker (49) Uyttersprot in zijn flat om het leven met een hamer. Over zijn motief is nog altijd onduidelijk. Voorlopig blijft hij in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de onderzoeksrechter in Dendermonde beslist.



Demesmaeker gaf zichzelf dinsdagochtend rond 8 uur aan bij de politie in Aalst, waarna speurders het toegetakelde lichaam van Ilse Uyttersprot aantroffen in zijn bed. “De man werd aangehouden op verdenking van moord. Er zijn aanwijzingen dat het om doodslag met voorbedachten rade gaat - moord, dus”, aldus het parket.

Zijn advocaten Krist’l De Paepe en Johan Van Caekenberghe zijn het daar niet mee eens. “Hier speelt geen voorbedachtheid. Voor ons is dit geen passionele moord, maar passionele doodslag. Onze cliënt werd wakker, nam een hamer uit een gereedschapskoffer in de kamer ernaast en sloeg haar dood. Hij besefte meteen wat hij had gedaan, deed zijn kleren aan en gaf zich aan bij de politie.”





Dat Uyttersprot en Demesmaeker - nog maar drie maanden samen - uit elkaar zouden zijn geweest, klopt niet volgens De Paepe. “Er waren spanningen, maar ze waren een koppel. Hij had minder werk door de coronacrisis en gleed af naar een depressie. Op aansturen van Ilse zijn ze vorige week nog naar een psychiater geweest, omdat hij uit die negativiteit moest. Ze wilden samen verder. Jurgen was al voorgesteld aan haar familie, maar hij wilde ook publiekelijk naar buiten komen als koppel. Ilse wilde dat nog niet. Of dat de trigger was, weet ik niet. Dat zullen het onderzoek en het psychiatrisch verslag moeten uitwijzen.”

Volgens onze informatie had het koppel maandagavond ruzie, maar werd die algauw “passioneel” bijgelegd, waarna de twee gingen slapen. ‘s Ochtends kreeg Demesmaeker “een kortsluiting in zijn hoofd” en pleegde hij de feiten. “Hij heeft spijt en beseft wat hij Ilse en Aalst heeft aangedaan. Hij weet dat ook zijn leven voorbij is”, aldus meester De Paepe.

Jurgen Demesmaeker werd in 2014 tot zes maanden met uitstel veroordeeld voor stalking en het proberen te wurgen van zijn ex-vriendin, na een relatie van meer dan acht jaar. Hij werd eerder ook al veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Morgen beslist de raadkamer of hij langer aangehouden blijft.

