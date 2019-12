#ikknalzondervuurwerk: brandweer lanceert nieuwe bewustmakingscampagne rond vuurwerk HAA

11 december 2019

11u07

Bron: Belga 1 De Vlaamse brandweer heeft een nieuwe bewustmakingscampagne rond vuurwerk gelanceerd: #Ikknalzondervuurwerk. Hiermee willen de spuitgasten alle mensen aansporen om tijdens de feestdagen zelf geen vuurwerk af te steken.

In mei van dit jaar werden in Vlaanderen nieuwe regels rond vuurwerk van kracht. Voorheen was vuurwerk overal toegelaten, tenzij de gemeente het verbood. Die redenering werd omgedraaid: vuurwerk is nu overal verboden, tenzij de gemeentebesturen het expliciet toelaten op specifieke plaatsen en momenten.

Dierenleed

De nieuwe regels moeten vooral dierenleed vermijden. De brandweer benadrukt dat de hulpverleners elk jaar rond de eindejaarsfeesten meerdere keren moeten uitrukken voor ongevallen door vuurwerk. Het gaat daarbij om verwondingen aan handen en/of aangezicht, schade aan daken en voertuigen, om uitgebroken dieren en gewonde dieren.



De campagne met hashtag #ikknalzondervuurwerk loopt vanaf morgen op de website van de brandweer en ook via de sociale media, onder meer op Facebook, Instagram en Twitter. Zeg jij ook ‘neen’ tegen vuurwerk? Post dan op je sociale media een foto van jezelf of samen met je huisdier of vrienden een foto met #Ikknalzondervuurwerk.