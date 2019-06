“Ik zweer de grondwet na te lezen”: sommige Kamerleden begonnen met een verspreking aan hun ambt Redactie

20 juni 2019

19u59 4

Tijdens de eedaflegging moeten de Kamerleden een specifieke formulering gebruiken. Dat zorgde voor een aantal versprekingen vanmiddag. Simon Moutquin (Ecolo) sprak over de “groenwet” in plaats van de grondwet. Ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) was afgeleid door een gsm die plots afging en begon daardoor in het Frans. Brussels PVDA-Kamerlid Maria Vindevoghel probeerde dan weer een eigen formulering van de eedaflegging, maar werd door waarnemend voorzitter Patrick Dewael meteen terecht gewezen.