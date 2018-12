"Ik zie die mensen graag, maar ze zijn zwak": Tom Helsen pikt uitvluchten niet meer van vrienden die drinken en rijden sam

Zanger Tom Helsen is het beu dat zijn vrienden nog achter het stuur kruipen wanneer ze te veel gedronken hebben. Hij sprak hen al vaak aan over hun gedrag, maar kreeg telkens “echt schrijnende” uitvluchten te horen. Hij probeert het nu met een tweet, die heel wat teweegbrengt. Helsen noemt de vrienden die drinken en rijden “zwak”. “Ik zie die mensen graag, maar ze zijn zwak. En ze moeten echt veranderen, want da’s niet oké.”

Nog te veel van mijn kameraden:

-jama ik kan nog perfect rijden

-jama ik rij gewoon iets trager

-jama ik drink wel een waterke strax

-jama mijn auto heeft automatische stop sensoren

-jama...

DON'T DRINK & DRIVE YOU STUPID IDIOTS!

en iedereen veilig thuis tijdens de feesten! tom helsen(@ detomhelsen) link

