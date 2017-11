"Ik wilde dat hij zou lijden zoals de Belgische burger": Aanvaller van Raoul Hedebouw krijgt 28 maanden cel EB

Mustafa Süngü, agressor van Raoul Hedebouw (PTB / PVDA). Mustafa Süngü, een 62-jarige inwoner uit Luik, is tot 28 maanden cel met uitstel voor drie vierde en een boete van 800 euro met uitstel veroordeeld voor zijn aanval op Raoul Hedebouw, nationaal woordvoerder en federaal parlementslid van PVDA/PTB. Het communistische Kamerlid kreeg een messteek in de linkerbil tijdens zijn 1 mei-toespraak in Luik.

Mustafa Süngü had tijdens de zitting in de rechtbank verklaard dat hij zijn daad niet betreurde en de actie had gepland. "Ik wilde dat hij zou lijden zoals de Belgische burgers", verklaarde de beklaagde.

Süngü gaf nog aan dat hij zijn daad stelde omdat Raoul Hedebouw niet had geantwoord op zijn brieven waarin hij de laksheid van het Belgische gerecht had aangeklaagd.

Naast de celstraf kreeg Mustafa Süngü ook een aantal probatievoorwaarden opgelegd. Zo moet hij zich laten opvolgen door een psychiater en mag hij niet in contact treden met Raoul Hedebouw en zijn gezin. De rechtbank kende Hedebouw ook een symbolische schadevergoeding van 1 euro toe. Mustafa Süngü is vandaag overigens niet opgedaagd om zijn straf te aanhoren.