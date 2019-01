“Ik wil me niet langer verbergen. Ik ben mooi zoals ik ben”: Vlaamse Lavignia (24) kreeg af te rekenen met depressie en huidziekte maar vecht terug KVDS

17 januari 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een jonge vrouw uit Lier heeft op Instagram moedig getuigd over haar depressie en huidziekte. Lavignia Van der Stock (24) uit Lier zat afgelopen jaar heel diep, maar klauterde langzaam weer overeind. En om anderen die hetzelfde doormaken een hart onder de riem te steken, besloot ze haar verhaal te doen. “Ik schaamde me voor mijn problemen en voor hoe ik eruit zag”, vertelt ze. “Maar ik wil me niet langer verbergen. Ik ben nog altijd dezelfde en ik ben mooi zoals ik ben.”

Het was net na de zomer vorig jaar dat het licht plots uitging in het leven van Lavignia. “Het ging heel snel”, vertelt ze aan onze redactie. “Ik woonde alleen en het enige wat ik deed was gaan werken en weer alleen thuiskomen. Als jonge twintiger komt er ook heel veel op je af en dat is best beangstigend. Daar kon ik moeilijk mee om.”

Geweend

Ze raakte mentaal en fysiek helemaal op, zo schrijft ze op Instagram. “Maanden heb ik thuisgezeten, stilgestaan, geslapen en heel veel geweend. Ik heb heel diep gezeten”, bekent ze.





Ze ging van de dokter naar de psycholoog en liet zich uiteindelijk opnemen. “De psycholoog was erg duur en het werd al snel duidelijk dat mijn herstel tijd zou vragen. Een lange behandeling kon ik gewoon niet betalen. Terugbetaling is er immers niet. Het enige alternatief was dat ik me liet opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Daar heb ik een tijdje verbleven, maar ideaal was het niet. Met de steun van familie en vrienden ben ik dan langzaam uit het dal gekropen.”





Dat was niet de enige demon dat ze het hoofd moest bieden. Tegelijk ontwikkelde ze een ernstige huidaandoening: psoriasis guttata. “Ik kreeg rode vlekken over mijn hele lichaam, tot in mijn gezicht en haar toe”, vertelt ze. “Door mijn depressie was mijn immuunsysteem zwakker geworden en dat maakte me vatbaarder voor de infectie die aan de basis ligt van psoriasis.” (lees hieronder verder)

Het maakte dat ze zich nog slechter ging voelen en nog meer verborg. “Ik kwam amper nog buiten, zelfs niet voor de verjaardag van mijn mama”, zegt ze. “Ik voelde me niet meer aantrekkelijk, wilde ook niet meer daten. Mijn zelfvertrouwen zakte onder nul. Heel langzaam kwam echter het besef dat ik nog altijd was wie ik vroeger was. En dat ik me niet hoefde te schamen.”

Ze besloot zelfs met haar verhaal naar buiten te komen, iets waar ze wel lang over twijfelde. “Heel weinig mensen wisten eigenlijk hoe slecht het met me ging”, zegt ze. “Alleen mijn familie en beste vrienden. Wie op sociale media keek, merkte er niets van. Daar hield ik me sterk. Mijn vlekken concentreerden zich vooral op mijn romp en mijn gezicht. Mijn romp kon ik bedekken en de vlekken op mijn gezicht kon ik verbergen met make-up. Zo bleef alles onder de radar. Alles op sociale media moet er perfect uitzien tegenwoordig en de druk om daarin mee te gaan was groot.”

Waarheid

Toch zette ze de stap om de waarheid te vertellen. Dat deed ze met een emotioneel getuigenis en een sprekende foto, waarop je de vlekken op haar buik kan zien. “Ik draag nog steeds de gevolgen van mijn mentale ziekte maar ik verberg het niet langer”, schreef ze erbij. “Ik kan eindelijk zeggen dat ik gelukkig ben en ik ga me niet langer schamen voor mijn ziekte.” (lees hieronder verder)

Ik heb heel lang getwijfeld om dit te doen maar ik vind dat hier over gesproken kan en moet worden. Vorig jaar iets na de zomer ben ik op 24 jarige leeftijd in een depressie geraakt. Ik was mentaal en fysiek gewoon op. Maanden thuis gezeten, stilgestaan, geslapen, en heeel veel geweend. Ik vind het schandalig dat Psychiaters en Psychologen NIET worden terug betaald en onbetaalbaar zijn. Mensen met een depressie moeten het eigelijk gewoon op eigen houtje doen. 2de en laatste optie is een opnamen in een Psychiatrisch ziekenhuis waar ze u vervolgens vol medicatie steken. Ik ben enorm blij dat ik hier uiteindelijk na zware maanden zelf ben uitgekomen door de steun van vrienden en familie. Bedankt ook om keer op keer er voor mij te staan. Door mijn depressie heb ik psoriasis guttata gekregen. Een huidziekte die op elke leeftijd kan opkomen en vaak door stress, depressie,.. Ik draag nu nog steeds de gevolgen van mijn mentale ziekte en mijn zelfvertrouwen was onder nul.. maar ik verberg het niet langer. Ik kan eindelijk zeggen dat ik gelukkig ben en ik ga mij niet langer schamen voor mijn ziekte. Ik wil met dit enkel aantonen dat depressie nog steeds een taboe is waar dringend iets aan gedaan moet worden en meer bespreekbaar moet gemaakt worden! Bedankt voor het lezen en share some love people! We all need it.❤️ #proudoffmyself 337 vind-ik-leuks, 84 reacties - Lavignia Van der Stock (@lavigniavds) op Instagram: 'Ik heb heel lang getwijfeld om dit te doen maar ik vind dat hier over gesproken kan en moet worden....'

Hoewel ze bang was voor de reacties, bleken die goed mee te vallen. “Niemand heeft negatief gereageerd en ik kreeg op Instagram zelfs berichtjes van mensen die hetzelfde doormaakten. Dat was erg bemoedigend. Ik wil nu ook anderen een hart onder de riem steken. En inspiratie geven. Je ben nog altijd mooi, ook met deze aandoening. Het bepaalt niet wie je bent.”

“Ik ben heel blij dat ik mijn verhaal gedaan heb. Het was een last die van mijn schouders viel. Hopelijk helpt het ook om het taboe rond depressie verder te doorbreken. Er móét over gepraat worden.”

Antidepressiva

Hoe het intussen met haar gaat? “Veel beter”, zegt ze. “Ik neem nog altijd antidepressiva om me te ondersteunen en ik weet dat ik altijd goed zal moeten opletten voor symptomen omdat ik net iets vatbaarder ben voor psychische problemen dan anderen. Maar ik heb ook geleerd hoe ik ermee om kan gaan. En dat praten belangrijk is.” (lees hieronder verder)

Intussen is ze zelfs weer aan het werk. “Ik doe weer wat promotiewerk voor een bedrijf en werk in een broodjeszaak. Dat is heerlijk na al die tijd dat ik thuis heb gezeten.”

Komende zomer is ze ook van plan om weer gewoon in bikini naar het strand te gaan. “Er zijn altijd wel mensen die raar kijken en commentaar geven, maar ik ga me niet meer verstoppen”, klinkt het ferm.