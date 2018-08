"Ik wil je wel te pakken krijgen": vijftiger vrijgesproken voor Facebookberichten naar minderjarige TTR

14 augustus 2018

13u42

Bron: Belga 0 Een 55-jarige man uit Oostrozebeke is vandaag door de correctionele rechtbank van Kortrijk vrijgesproken nadat hij werd beticht van het aanzetten tot ontucht van een 13-jarig meisje. Het slachtoffer ontving verschillende berichten waarin stond dat ze een mooi lichaam had en "dat hij haar wel wou te pakken krijgen."

Het meisje verbleef samen met haar vader enkele maanden bij het gezin van de beklaagde. Toen ze op een dag een spelletje aan het spelen was met het zoontje van de man, vroeg hij haar om haar T-shirt uit te trekken en probeerde hij haar te kussen.

Het meisje kreeg in diezelfde periode ook verschillende berichten via Facebook waarin stond dat ze 'hot' was. Hij vertelde haar dat hij vaak naar porno keek en stelde haar voor om hetzelfde te doen. De beklaagde, die zijn eigen verdediging voerde, bekende slechts een bericht te hebben gestuurd. Die andere berichten kon iedereen gestuurd hebben volgens de man.

Het openbaar ministerie vorderde vijftien maanden met probatie-uitstel, maar de rechter achtte de feiten niet bewezen en sprak de man vandaag vrij.