Exclusief voor abonnees “Ik wil dansen in het bloed dat uit uw slagaderen spuit”. Maar ook: “Kijk, ik leer koken” Bewindvoerders over hun ervaringen met beschermde personen onder hun hoede Luc Beernaert

22 juni 2020

16u03 0 Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) werd het voorbije weekend neergestoken door een dertiger voor wie De fauw, tevens advocaat, al ruim vijftien jaar bewindvoerder was. Wat doet een bewindvoerder precies, en voor wie? Krijgen die bewindvoerders vaak met agressie van hun beschermelingen te maken? En wat kunnen ze dan doen?

Bewindvoering is bedoeld voor meerderjarigen die wegens hun fysieke en of mentale gezondheidstoestand, tijdelijk of definitief, niet in staat zijn hun belangen zelf of zelfstandig te behartigen. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen met dementie, personen met een verstandelijke beperking, comapatiënten en mensen met psychische ziektebeelden. Deze belangen kunnen al dan niet van financiële aard zijn. Wel is het zo dat de bewindvoerder zeggenschap heeft over het vermogen van de beschermde persoon maar in veel mindere mate over de persoon zelf.

