"Ik voelde me een prooi": Naomi getuigt over Antwerps feest waar Nederlandse vrouwen vermoedelijk werden gedrogeerd en later verkracht

Bron: AD.nl 85 "Ik voelde me net een prooi." Dat zegt Naomi, een Nederlandse vrouw die afgelopen weekend eveneens aanwezig was in discotheek Roxy, waar twee Nederlandse twintigers vermoedelijk zijn gedrogeerd en daarna verkracht door vier mannen in hun hotelkamer .

De twee jonge Nederlandse vrouwen van 21 en 22 jaar gingen vrijdagavond uit in de Antwerpse discotheek Roxy. In de loop van de nacht werden ze in hun hotelkamer in Antwerpen door vier mannen verkracht, vermoedelijk nadat ze gedrogeerd werden in de discotheek.

Aan de zijkant stonden jongens te loeren. Ik voelde me net een prooi, maar heb niet gezien dat iemand daadwerkelijk lastig werd gevallen Naomi

Naomi, een andere Nederlandse aanwezige op het Ballin-feest in de disoctheek, getuigt bij onze collega's van AD.nl over de sfeer in de Antwerpse dicotheek, waar ze zich naar eigen zeggen helemaal niet op haar gemak voelde. "Er was geen gezellige sfeer zoals ik die gewend ben. Aan de zijkant stonden jongens te loeren. Ik voelde me net een prooi, maar heb niet gezien dat iemand daadwerkelijk lastig werd gevallen", verklaarde ze aan AD.nl. Toen ze met haar vrienden binnenkwam was er niemand van de beveiliging te zien. "Niemand werd gefouilleerd, er werden geen identiteitsbewijzen gevraagd." Ook stond de barman later stiekem binnen te roken terwijl bezoekers daarvoor naar buiten moesten, aldus Naomi.

"Zestig procent bezoekers is vrouw"

Chriss Davis van de organisatie van 'Ballin' stelt dat bij volgende evenementen de veiligheid extra aandacht zal krijgen. "Zoiets als dit is nooit eerder gebeurd". Hij zegt dat altijd gelet wordt op de mix en veiligheid tijdens feesten. "Zo zorgen we dat zestig procent van de bezoekers vrouw is, zodat de sfeer goed blijft en om te voorkomen dat er gevochten wordt. Ik was die avond veel bezig met het begeleiden van artiesten, maar ik heb niks gemerkt van problemen."

