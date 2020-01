“Ik val hier achterover van”: advocaat burgerlijke partij was op vergadering waar euthanasievraag Tine Nys werd goedgekeurd cm - kvds - ttr - mvdb- ev

22 januari 2020

20u00 12

Opschudding aan het slot van de getuigenis van professor Wim Distelmans op het assisenproces rond de euthanasie van Tine Nys (1972-2010). De getuige was en is co-voorzitter van de evaluatiecommissie die er na de uitvoering van een euthanasie moet op toezien of ze correct werd uitgevoerd. Na de levensbeëindiging van Tine Nys gaf ze die goedkeuring.



Jef Vermassen, advocaat van Godelieve T., wilde van Distelmans weten wie er allemaal mee besliste, toen. Distelmans liet ook de naam van Fernand Keuleneer vallen, advocaat van de familie Nys. Hij was van 2002 tot en met 2012 plaatsvervangend lid van de evaluatiecommissie en was inderdaad aanwezig bij de beraadslaging. Maar hij had geen stemrecht. “Ik val daar achterover van”, aldus Vermassen.

Walter Van Steenbrugge: “Hier ga ik de stafhouder over raadplegen.” Voorzitter Minnaert: “Ik sluit dat incident. U kan zich bij de bevoegde organen inlichten over de gevolgen hiervan.” De vierde dag op het euthanasieproces is hierbij afgerond. Onze live-verslaggeving gaat morgen verder.