"Ik spreek Vlaams!" Protest tegen Franstalig gemeenteraadslid Linkebeek KVE

21u40

Bron: Belga 26 Bart Kerckhoven Tijdens de gemeenteraad van faciliteitengemeente Linkebeek hebben een vijftiental leden van het Taal Aktie Komitee (TAK) en Voorpost luidruchtig protest laten horen toen een Franstalig gemeenteraadslid in het Frans antwoordde op een mondelinge vraag die het Vlaamse oppositieraadslid Eric De Bruycker (ProLink) na de behandeling van de eigenlijke agenda aan het college stelde. Gemeenteraadsvoorzitter Damien Thiéry (LB) liet hierop de zaal meteen ontruimen.

In een reactie op het rapport dat het Congres van lokale en regionale besturen van de Raad van Europa vorige week bekendmaakte met betrekking tot de wijze waarop Vlaanderen de faciliteitengemeenten behandelt, had Damien Thiéry vrijdag overigens al aangekondigd dat er door raadsleden zou Frans gesproken worden op de gemeenteraad van maandag.

In dit rapport wordt de niet-benoeming door de Vlaamse regering van verkozen burgemeesters in de faciliteitengemeenten scherp op de korrel genomen en gepleit om komaf te maken met het systeem van benoeming door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur. Men pleit ook voor de herziening van de toepassingsmodaliteiten van de taalwetten in deze gemeenten en om het gebruik van zowel het Frans als het Nederlands door de gemeenteraadsleden mogelijk te maken tijdens de uitoefening van hun mandaten.

Bart Kerckhoven

In reactie op de Franstalige interventie toonden de als clown verklede actievoerders van TAK affiches met teksten zoals "Wat een circ-eu-s", "Wat een gez-eu-ver", die verwijzen "naar de dubbele Europese houding" in deze en zongen ze liederen als "De Blauwvoet". Volgens TAK blinkt het rapport van de Raad andermaal uit in onwetendheid over de Belgische wetgeving en evenwichten. Ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) liet zich vorige week in dezelfde termen uit over het rapport.