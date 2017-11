“Ik sloeg, ik kneep, maar niks hielp”: slachtoffers getuigen over seksueel geweld in sportclubs avh

17u49

Bron: VRT 0 VRT Jolien getuigt over het misbruik van haar zwemcoach. Bijna één op de vijf minderjarige sporters wordt het slachtoffer van ernstig seksueel overschrijdend gedrag, maar slechts enkelen komen ermee naar buiten. Vanavond doorbreken drie slachtoffers het taboe in ‘Pano’ op Eén. Julie, Jolien en Leen vertellen over hoe machteloos ze stonden tegenover de daders.

Julie

Julie is nu 28, maar ze worstelt nog altijd met het misbruik van haar atletiekcoach. Hij begluurde en randde Julie aan toen ze nog een tiener was. “Ik wou me aankleden, maar hij bleef naar me kijken.”

Leen

Leen, nu 34, werd tussen haar veertiende en twintigste misbruikt door haar judocoach, vaak zelfs verschillende keren per week. “Hij had zich volledig ingewerkt in mijn gezin. Hij was een vriend aan huis en iedereen vertrouwde hem. Daarna dwong hij me brieven te schrijven die hij later gebruikte om me op alle mogelijke manieren te chanteren.”

Jolien

Jolien, nu 18, werd op haar twaalfde verkracht door haar zwemtrainer. Het begon met lieve sms’jes en berichtjes op Facebook, maar al snel ging het veel verder dan dat. “Ik heb hem geslagen, maar dat vond hij blijkbaar leuk. Ik heb geknepen, geduwd, maar niks hielp.”

Voice

Julie, Leen en Jolien werken nu mee aan Voice, een wetenschappelijk onderzoeksproject naar seksueel geweld in de sport dat in acht Europese landen loopt. Voice luistert naar slachtoffers en analyseert hun verhalen om aanbevelingen te doen voor beleidsmakers. Criminologe Tine Vertommen leidt Voice in ons land. Zij roept de overheid en de sportfederaties dringend op om in te grijpen.

Bent u of is iemand uit uw omgeving slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, en heeft u behoefte om erover te praten, dan kan u terecht bij de hulplijn seksueel misbruik op het nummer 1712. Personen die hun ervaringen in verband met grensoverschrijdend gedrag in de sport willen delen met het Voice project, kunnen dat doen bij tine.vertommen@uantwerpen.be.

De volledige uitzending van Pano kan je vanavond bekijken op Eén om 21.27 uur.