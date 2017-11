"Ik schaam me diep": ambtenaar krijgt 2.900 euro per maand om geen klap te doen. Al zeventien jaar lang EB

16u59

Bron: RTL TVI 0 RTL TVI Dominique Detry. De Waalse Dominique Detry strijkt al zeventien jaar lang 2.900 euro netto per maand op om geen klap uit te voeren. "En daar schaam ik me diep over", zegt zij. De vrouw is ambtenaar bij de provincie Namen en getuigde over haar "lijdensweg" in het programma 'C’est pas tous les jours dimanche' op RTL TVI.

Mevrouw Detry werd in het jaar 2000 weggepromoveerd naar de provinciale bibliotheek nadat haar onterecht een leidinggevende functie was geweigerd. In die bibliotheek werd haar echter nooit een concrete taak toebedeeld. En die situatie kan de vrouw nauwelijks aan.

"In mijn hoedanigheid van ambtenaar voer ik geen klap uit", zegt de vrouw. "Maar als mens besteed ik mijn tijd en energie aan het verdedigen van collega's die het slachtoffer zijn van 'morele intimidatie' op het werk. En dat zijn er steeds meer".

Donkere gedachten

Tijdens de eerste vijf jaar van haar 'gedwongen inactiviteit heeft de mevrouw Detry het knap lastig gehad. "Ik kon die situatie niet aan", getuigt ze. "Ik heb er zelfs aan gedacht om uit het leven te stappen. Dankzij mijn naasten en de dokters is het gelukkig niet zo ver gekomen".

Kostwinner

Een wedde van 2.900 euro moet nochtans veel goed maken, zouden we denken. "Dat loon is inderdaad benijdenswaardig", geeft Detry toe. "Maar als gemotiveerd ambtenaar, die rotsvast gelooft in het openbaar welzijn, voel ik mij diep beschaamd. Deze situatie ervaar ik als een belediging. Als men mij vraagt wat ik doe voor de kost, durf ik niet te antwoorden"

Opstappen?

Als de toestand haar dan toch zo zwaar valt, waarom neemt de vrouw dan geen ontslag? "Ik ben gezinshoofd en moet zorgen dat er brood op de plank komt", antwoordt Detry tijdens het tv-programma. "Als je constant moreel geterroriseerd wordt zoals ik, heb je geen kracht, energie of zelfvertrouwen om een andere job te zoeken".

Niet gestudeerd om koffie te serveren

Jean-Marc Van Espen (MR), voorzitter van de Naamse provincieraad, wijst er op dat mevrouw Detry verscheidene voorstellen voor een andere functie heeft gekregen. Die heeft ze telkens geweigerd omdat ze niet beantwoorden aan haar competenties. "Ik heb geen politieke wetenschappen gestudeerd om koffie te serveren tijdens vergaderingen", pareert Dominique Detry.

Evaluatie

Om haar als ambtenaar te ontslaan zou de vrouw een ernstige fout moeten hebben gemaakt of een negatieve evaluatie hebben gekregen. Alleen, haar laatste evaluatie dateert van meer dan 15 jaar geleden. Volgens Jean-Marc Van Espen werd de dame niet meer geëvalueerd omdat haar leidinggevende bang is dat Detry naar de rechtbank zou stappen met een klacht over intimidatie.

Als gemotiveerd ambtenaar, die rotsvast gelooft in het openbaar welzijn, voel ik mij diep beschaamd Dominique Detry

Meer over Dominique Detry