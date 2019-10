“Ik mis mijn vriendinnetje”: oproep van De Lijn voor achtergelaten teddy massaal gedeeld KVDS

10 oktober 2019

19u39

Bron: Eigen Berichtgeving 17 De Lijn is op zoek naar de eigenaar van een schattige teddybeer die gevonden werd op een bus tussen Heusden en Hasselt. De vervoersmaatschappij deelde een foto van de knuffel op sociale media en de post werd in enkele uren tijd al meer dan 1.000 keer gedeeld.

Het was een buschauffeur die de beer vond en naar het verzamelcentrum voor verloren voorwerpen van De Lijn bracht, aldus woordvoerster Ine Pieters. “Naast de teddy werd er ook een roze Kiplingrugzak en een grijze meisjestrui achtergelaten”, vertelt ze. “We vermoeden dat de eigenaar de spullen op zaterdag 7 september rond 14 uur vergeten is op de lijn 51 (Heusden-Hasselt). Er stak namelijk een buskaartje in de rugzak dat van die datum was.”

Foto

De Lijn postte een foto van de spullen op Facebook met de boodschap: “Ik mis mijn vriendinnetje. Help je me om haar te vinden?” Meteen werd het bericht massaal gedeeld.





Het gebeurt niet vaak dat De Lijn een dergelijke oproep lanceert, volgens Pieters. “Normaal gezien doen we dat alleen voor heel bijzondere of waardevolle voorwerpen, zoals een duur instrument. Maar we dachten dat dit beertje voor zijn jonge eigenaar ook wel heel bijzonder was.” (lees hieronder verder)

Wie de spullen herkent, kan een privéberichtje sturen naar de Facebookpagina van De Lijn of kan bellen naar het nummer 070/220.200 (tussen 7 en 18 uur op weekdagen en tussen 10 en 18 uur op zaterdag, 0,30 euro per minuut).