"Ik krijg kippenvel als ik hem zo bezig hoor": hervallen terreurverdachte (23) riskeert 6 jaar cel voor voorbereiden aanslag op seksclub Amsterdam Procureur schrikt van uitlatingen Zonhovenaar Semir M., in 2017 al veroordeeld voor terrorisme

21 december 2018

14u46

Bron: Belga 0 Terreurverdachte Semir M. uit Zonhoven riskeert zes jaar effectief voor het beramen van een aanslag op een seksclub in Amsterdam. Op 23 juni 2017 was hij in de correctionele rechtbank van Hasselt al veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor deelname aan de terroristische groepering IS (Islamitische Staat). Opnieuw in de Hasseltste rechtbank hoorde hij hoe de federale procureur een effectieve celstraf van zes jaar vorderde.

Einde januari 2018 kwam de jongeman voorwaardelijk vrij, maar daags nadien zat hij opnieuw achter zijn computer om contact te hebben met mensen die sympathieën hebben voor IS. Hij gebruikte onder meer een Telegram-account om IS-propaganda te verspreiden. Er werden 33 video's teruggevonden, goed voor twaalf uur beeldmateriaal met onthoofdingen en andere gruwelijkheden. Volgens het federale parket was hij na zijn vrijlating bezig met voorbereidende handelingen om een aanslag te plegen op een seksclub in Amsterdam.

In juni 2017 werd Semir samen met zijn zus veroordeeld omdat hij banden had met IS en omdat hij als tussenpersoon optrad voor artikels die zijn zus vertaalde voor het glossy IS-propagandamagazine Dabiq. De drie rechters verklaarden hen schuldig aan deelname aan een terroristische groepering en aan het verspreiden van IS-propaganda.

Bij de ondervraging door de drie rechters bleek dat de twintiger nog altijd van mening is dat hij in een betere wereld zou leven als de sharia werd ingevoerd, dus van deradicalisering is nog niet veel sprake bij de jongeman.

"Ik heb niks voorbereid. Ik ontken die feiten. Ik geef toe dat ik mijn voorwaarden heb geschonden. Er zijn bepaalde gesprekken geweest. Ik heb tweemaal contact gehad in een chatgroep. Dat was niet serieus, maar voor de grap", vertelde de jongeman. “Ik handel uit geloofsovertuiging. Ik beschouw de sharia beter dan de wetten van de mens. Ik heb mijn eigen mening over bepaalde zaken die in de wereld gebeuren. Op die beelden laten ze zien dat ze de sharia toepassen, namelijk dat ge onder meer voor spionage wordt onthoofd. Ik kijk daar graag naar, maar niet met de verkeerde bedoelingen. Ik vraag me af of dat wordt toegepast. Het gebeurt niet zomaar dat ze die mensen onthoofden."

De federale procureur zei: "Ik krijg kippenvel als ik hem hier bezig hoor. Hij is 23 jaar en wordt verdacht van deelname aan een terroristische groepering, het verspreiden van haatboodschappen en het onrechtstreeks aanzetten tot het plegen van aanslagen. Hij heeft ook voorbereidende handelingen gesteld voor een aanslag”.

Als Las Vegas

“In de chatgesprekken met iemand in Nederland verwees hij naar de aanslagen in Las Vegas en Orlando (50 doden). Er moest volgens hem hier iets gelijkaardigs gebeuren als in Las Vegas (geen IS-aanslag, maar een dolle schutter die vanuit een hotelkamer 58 mensen doodschoot, red.). Naar de gesprekspartner stuurde hij reclame en info over de openingsuren van club Casa Rosso in Amsterdam. Op 7 april 2018 werden we door de Nederlandse autoriteiten ingelicht. Op 14 april volgde een huiszoeking waarbij een usb-stick, een tablet en een smart-tv in beslag zijn genomen. Hierop worden enorme hoeveelheden IS-propaganda teruggevonden. Hij was ook lid van een martelarengroep. Volgens hem was dat allemaal voor de grap."