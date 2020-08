Exclusief voor abonnees

“Ik kan de zee niet meer zien. Dan denk ik aan wat mijn zus is aangedaan”: broer van Sofie Muylle weet vandaag of moord voor assisen komt

Bjorn Maeckelbergh

31 augustus 2020

05u00

1

Sofie Muylle (27) wíst dat haar broer gek was op haar: hij zei het elke keer als ze elkaar zagen. "Mama stierf aan kanker op m'n 11de. Ik heb me lang afgevraagd: heb ik genoeg gezegd dat ik haar graag zag? Die fout wilde ik niet meer maken." Stan vroeg zijn "kleine zusje" soms of ze zich niet beter zou settelen, in plaats van zo vaak uit te gaan. "Nu ben ik blij dat Fietje zoveel plezier heeft gemaakt."