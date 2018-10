"Ik herken Nikita nu al": sculptuur voor verongelukte dochter (16) ontroert mama Kathy Jurgen Eeckhout

12 oktober 2018

09u01 0 Kunstenares Josiane Vanhoutte is eind september begonnen aan het beeld ter ere van de verongelukte Nikita Everaert uit Destelbergen. En het resultaat in klei mag er al wezen. "Ik herkende meteen mijn dochter erin", glundert mama Kathy. Gisterenavond, een dag voor haar 17de verjaardag, hing de familie ballonnen op de plaats van het ongeval.

Een maand geleden deed Kathy Deweweire een emotionele oproep in onze krant. Als ultiem eerbetoon voor haar verongelukte dochter wil ze graag een levensecht bronzen standbeeld van Nikita op de plaats van het ongeval. Een dag later stelde ze haar ambities wat bij en zou het beeld in de woonkamer komen. De Oostendse kunstenares Josiane Vanhoutte reageerde op de oproep. Ondertussen sprak de beeldhouwster met de familie van Nikita af en wordt er volop gewerkt aan het beeld. "Mila, Nikita's zus, mocht meteen op tafel liggen voor een gipsafdruk van haar gezicht", legt Kathy uit. "Blijkbaar lijkt haar beenderstructuur exact op die van Nikita. Op die manier kon Josiane een identiek gezicht boetseren. Ook mijn handafdruk zal in het beeld verwerkt worden op een handtas. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Nikita haar middelvinger opstak, maar Josiane wilde niet dat we haar op die manier zouden herdenken. Daarin moesten we haar gelijk geven. Daarom zwaait het nieuwe beeld", zegt mama Kathy.

Benefiet

Vorige week konden Kathy, papa Steve en Nikita's broer en zus de eerste fase in klei al bekijken. De emoties overmanden mama Kathy al meteen. "Ik herkende meteen mijn dochter in het beeld. Fantastisch mooi. We zijn Josiane zo dankbaar voor het mooie resultaat." Omdat het beeld heel wat kost - de exacte prijs kon niet meegedeeld worden, maar voor een beeld van 1,60 meter hoog betaal je makkelijk 10.000 euro - organiseren Kathy, haar zus en twee vrienden van Nikita een benefiet. Die zal plaatsvinden op 23 februari in eetcafé Britannia in Heusden. Een groot deel van de opbrengst gaat ook naar het goede doel. "Alle kaarten voor de volwassenen zijn al verkocht. We hebben nog heel wat steunkaarten ter beschikking, maar veel mensen storten spontaan op de rekening. Het is heel mooi om te zien hoe iedereen met ons meeleeft." Kathy vreest dat het beeld nog niet volledig klaar zal zijn tegen de benefiet. Daar zal ze op een toffe manier een mouw aan passen. "Van iedere boetserings - en beeldhouwfase maken wij en Josiane foto's. Die plakken we allemaal in een album, zodat iedereen ze op de benefiet kan inkijken."

Ballonnen voor verjaardag

Vandaag zou Nikita trouwens zeventien kaarsjes uitblazen. Haar ouders willen dat iedereen weet wanneer ze jarig is. Daarom hebben ze gisterenavond om 19.30 uur ballonnen en een foto opgehangen op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Orchideestraat in Oostakker. "Dat zal een jaarlijkse traditie worden. Het is het minste dat we voor haar kunnen doen."