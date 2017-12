"Ik heb zoiets van" is meest irritante woordconstructie in Vlaanderen KVDS

08u10

Bron: Belga 63 ThinkStock 'Ik heb zoiets van' is verkozen tot meest irritante woordconstructie van 2017 in Vlaanderen. Ze kreeg 28 procent van de stemmen i n de jaarlijkse verkiezing van het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Tweede in de rangschikking was 'me-time' (22 procent). Andere genomineerden in Vlaanderen waren 'comfortzone', 'dagdagelijks', 'eigenlijk', 'groentjes', 'absoluut' en 'naar de toekomst toe'.

In Nederland voerde het woord 'genderneutraal' de lijst van meest irritante woorden van het jaar aan, de term om aan te duiden dat er geen verschil tussen de seksen wordt gemaakt. Het kreeg 43 procent van de stemmen. Zo'n 23.000 mensen brachten hun stem uit.

Het Nederlandse publiek vindt 'genderneutraal' een voorbeeld van politieke correctheid en vooral irritant omdat het een samenvoeging is van het Engels en Nederlands, terwijl het eigenlijk 'geslachtsneutraal' zou moeten zijn.

Andere woorden of uitdrukkingen die als ergerlijk worden ervaren zijn 'in je kracht staan' en 'papadag' (beide 14 procent), 'shinen' (11 procent) en 'soort van' (4 procent). Ze werden ingestuurd via wegmetdatwoord.org.