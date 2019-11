“Ik heb witte bananen nodig”: hoe zakenman 10.000 kilo cocaïne smokkelde via Antwerpse haven Tot 14 jaar cel geëist voor mega-drugstransport vanuit Colombia HR

26 november 2019

15u55

Bron: ANP, Omroep Brabant, HLN 34 Drugs In Rotterdam is 14 jaar cel geëist tegen Paul V.W. (56), voormalig directeur van transportbedrijf Van Wanrooy uit Oosterhout. Zijn secretaresse (34) riskeert 12 jaar cel. Het tweetal importeerde ruim 10.000 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Goed voor een straatwaarde van meer dan een half miljard euro. Paul V.W. zat persoonlijk rond de tafel met leden van de ‘Clan del Golfo’, hét drugskartel van Colombia.

De drugs kwam in twee verschillende ladingen met bananen vanuit Colombia binnen in de Antwerpse haven, in december 2017 (7.000 kilo) en in augustus 2018 (3.500 kilo). Ze zaten telkens verstopt tussen een lading bananen die de hoofdverdachte vervoerde in opdracht van een bedrijf uit Rotterdam.

De cocaïnesmokkel kwam aan het licht dankzij speurwerk van de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA (Drug Enforcement Administration). Die vond het verdacht dat transportbedrijf Van Wanrooy havens in het Middellandse Zeegebied bezocht voor de opslag van fruit uit Zuid-Amerika. Toen de Paul V.W. in januari 2018 voor het eerst bananen invoerde uit de Colombiaanse havenstad Turbo, besloten de DEA-agenten zijn gangen na te gaan.

“Witte bananen”

Volgens de krant ‘El Colombiano’ communiceerde de Paul V.W. met de ‘Clan del Golfo’ via sociale media nadat hij persoonlijk met hen rond de tafel zat in Panama. “Ik heb witte bananen nodig? Wanneer kan je ze sturen?”, klonk het in die berichtjes.

Volgens het Nederlandse gerecht zijn de drugs na aankomst in de haven door het transportbedrijf waarvoor de hoofdverdachten werkten naar Nederland gebracht. Een van die transporten werd door de politie gevolgd vanuit de lucht. Nadat 3.500 kilo coke werd onderschept, liet de politie een klein deel van de lading door. Bij het lossen, de volgende dag, werden de verdachten gevolgd en aangehouden.

Twee keer om rotonde

Alles werd bovendien door de politie gefilmd. Op videobeelden is onder meer te zien hoe de vrachtwagen twee keer rondom een rotonde rijdt, een beproefde techniek om achtervolgers af te schudden. Op de dag van het transport, hadden de zakenman en zijn secretaresse liefst 30 keer telefonisch contact met elkaar.

Voor twee medeverdachten, een 32-jarige Amsterdammer en een 65-jarige Belg, zijn straffen van 6 en 9 jaar gevraagd. Een van hen had een dekmantelbedrijf opgericht. De Belg, die fungeerde als chauffeur, kreeg 450 euro voor de rit met de miljoenenlading.



Liquidaties

Volgens het gerecht vertegenwoordigen de onderschepte transporten “een aanzienlijk deel van de volledige cocaïnemarkt van Europa”. In 2017 werd in Nederland 14.600 kilo in beslag genomen, in België 45.000 kilo. Invoer van cocaïne op deze schaal brengt veel andere zware misdaad met zich mee, benadrukt het gerecht, waaronder het omkopen van ambtenaren en het witwassen van crimineel geld tot aan de golf liquidaties.

Uitspraak voor kerstmis

“De internationale cocaïnehandel is zonder enige twijfel de motor en drijfveer achter de georganiseerde misdaad”, aldus de officier van justitie. “Binnen en buiten Nederland. Wrang genoeg zijn er tal van voorbeelden te geven van hoe deze georganiseerde misdaad zich op de straat laat gelden. In de laatste jaren en maanden lijkt de maatschappij hier steeds vaker mee geconfronteerd te worden. De voorbeelden zijn eindeloos en lijken steeds grenzen te verleggen qua gruwelijkheid.”

De rechtbank verwacht in de zaak tegen de vier verdachten vóór de kerst uitspraak te doen.