“Ik heb nooit begrepen waarom België niet aan mondmaskers kon geraken: ik kon er op dat moment 2 miljoen per week leveren”

Vlaamse kleermaker in China wordt mondmaskermaker: in twee maanden 10 miljoen euro extra omzet.

Philippe Ghysens

06 mei 2020

20u22

Hij maakt al meer dan tien jaar jassen, kostuums en broeken in zijn fabrieken in China, maar twee maanden geleden begon de uit Beerse uitgeweken kleermaker Dirk Van Laer (61) ook mondmaskers te produceren. Intussen leverde hij al 8 miljoen stuks. “Ik heb nooit begrepen waarom Maggie De Block zei dat ze niet aan maskers kon geraken: ik kon er op dat moment 2 miljoen FFP1 en 500.000 FFP2 per week leveren”. Nu rollen er in Dirks bedrijven per dag 200.000 katoenen mondmaskers van de band.