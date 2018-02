"Ik heb haar met een fietsslot gewurgd en ik heb haar verrot geslagen": rechtszaal krijgt gruwelijke beelden van slachtoffer Renaud Hardy te zien, maar zelf geeft hij geen kik Veronique Coopmans

20 februari 2018

14u44

Bron: Eigen berichtgeving 1 In het Tongerse hof van assisen zijn tien speurders aan het woord gekomen die het onderzoek uit de doeken deden naar de moord op de 82-jarige Maria Walschaerts in Mechelen. Zij werd door haar zoon op 22 mei 2014 in haar woning aan de Oude Leestsebaan dood aangetroffen. Tijdens hun uiteenzetting werden confronterende beelden getoond van het slachtoffer. Hardy zelf keek niet naar de televisieschermen.

Bij de start van de namiddagzitting werden eerst enkele voorwerpen getoond waarmee de moorden en de moordpogingen zouden gepleegd zijn. De zittingsdeurwaarder toonde de jury onder meer een klein bijltje en een stevige stok die gebruikt zou zijn bij de moord op mevrouw Doms.

Voorzitter: "En dan nog een derde voorwerp."

"Die muts?”, antwoordt Hardy.

Voorzitter: "Neen, mijnheer Hardy, deze stok zou de stok zijn waarmee u de aanval op mevrouw Eyckermans heeft gepleegd (afgebroken steel van de pikhouweel). Klopt dat?"

"Mogelijk, het was wel donker, ik weet het nu niet zeker. Ik denk het eigenlijk niet dat het die stok was. Die stok waar ik mevrouw Eyckermans mee heb geslagen was dikker."

De zaak wordt afgerond maar Hardy vraagt dan zelf plots nog iets bijkomends.

"Heeft u die muts niet om te tonen?" (de muts met zijn DNA die gevonden werd bij de moordpoging op actrice Eyckermans, nvdr)

Voorzitter: "Neen, maar als u dat wil kunnen we die na de volgende onderbreking ook tonen."

Hierna kwamBart Marivoet van de federale gerechtelijke politie van Mechelen aan het woord. Hij beschreef de 82-jarige Maria Walschaerts, het eerste slachtoffer van Hardy, als een kranige en zelfstandige dame. Moeder van een zoon en een dochter. Grootmoeder van een kleindochter.

Sinds het overlijden van haar man in 2007 woonde ze alleen in haar net huis aan de Oude Leestsebaan in Mechelen, maar ze genoot nog van het leven. Tot Renaud Hardy, vermoedelijk in de nacht van 17 op 18 mei 2014, de achterdeur van haar woning volledig aan diggelen sloeg. Pas in november vorig jaar bekende Hardy zelf dat hij Maria Walschaerts die nacht ‘uitkleedde, vernederde en wurgde’.

“Een misdrijf als dit is iets wat we zeer weinig tegenkomen” Bart Marivoet, federale gerechtelijke politie Mechelen

“Ik heb haar met een fietsslot gewurgd en ik heb haar verrot geslagen,” gaf Hardy toe in zijn verhoor aan de politie, dat vandaag getoond werd. “Ik heb het ook gefilmd, om de mensheid te laten zien wat een mens allemaal kan doen als hij zo ‘getriggerd’ wordt.” Toch liet hij de film aan niemand zien en vernietigde hij het beeldmateriaal naar eigen zeggen wat later wegens ‘te gevaarlijk’.

Bruno Vergauwen van het labo van de FGP toonde bijzonder harde foto’s van het overleden slachtoffer in de assisenzaal. Het slachtoffer lag halfnaakt op de vloer van haar slaapkamer, haar nachtkleed quasi volledig opgerold, haar slip op de enkels. Het gelaat volledig bebloed, wurgsporen met puntbloedingen en kneuzingen over het hele lichaam.

Blikken vol afschuw en ongeloof overheersten bij de toeschouwers in de zaal. Renaud Hardy zelf gaf geen kik, keek naar de grond en staarde recht voor zich uit. “Een misdrijf als dit is iets wat we zeer weinig tegenkomen,” beschreef Bart Marivoet van de FGP Mechelen nog. “Er waren geen sporen van diefstal. Het slachtoffer werd seksueel misbruikt en in combinatie met haar respectabele leeftijd is dat voor ons een atypisch misdrijf.”

Uit onderzoek bleek dat er een onbekend mannelijk DNA-profiel achtergebleven was op de slip en het lichaam van Walschaerts. In de nationale en buitenlandse databanken werd echter geen match gevonden. De speurders begonnen met een screening naar verdachten, zoals personen in de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer of verdachten met een voorkeur voor seks met ouderen.

Het DNA-onderzoek leidde uiteindelijk tot de ontmaskering van Hardy, maar pas nadat hij de drie andere feiten gepleegd had waarvoor hij terechtstaat. Zijn DNA zat immers ook op een schroevendraaier die hij gebruikte bij de moordpoging op A. H. in Bonheiden.

Juryleden krijgen gruwelijke film te zien

Ook de film die Hardy maakte van de moord op Doms zal getoond worden. Mogelijk gebeurt dat vandaag nog, maar waarschijnlijker is dat dat pas voor morgen. De advocaten zagen de beelden al en volgens hen zijn ze gruwelijk. De jury moet in de assisenzaal blijven bij de vertoning.

Voor Jef Vermassen, die de belangen behartigt van actrice Veerle Eyckermans, is het belangrijk dat de jury kan zien wat er gebeurd is. "Het gaat om gruwelijke beelden, maar de jury moet dus in de zaal blijven", zegt Vermassen. "Anders krijgen we een procedurefout, en dat willen we natuurlijk niet. De juryleden kunnen natuurlijk wegkijken of de oren proberen dichthouden."

40 minuten

Er is een wet die voorziet in de psychologische ondersteuning van juryleden. Van die wet zijn echter nog geen uitvoeringsbesluiten, waardoor die psychologische hulp nog niet a priori geregeld is. "Misschien zal een pleidooi gehouden worden om de assisenjury af te schaffen omdat een jury zulke beelden niet aankan", zegt Vermassen. "Dat lijkt me echter geen wijs pleidooi."

De film duurt verschillende uren, maar de jury zal enkele fragmenten te zien krijgen. Die verschillende fragmenten zullen samen toch zowat 40 minuten duren. Vermassen verwacht dat de film achter gesloten deuren vertoond zal worden, dus enkel voor jury en burgerlijke partijen. Dat is echter een beslissing die de rechtbankvoorzitter moet nemen.