"Ik heb geen afscheid kunnen nemen": Tommelein pinkt traantje weg naast James Cooke SVM

04 mei 2018

Bron: Gert Late Night 2 Bart Tommelein heeft in 'Gert Late Night' een traantje moeten wegpinken. Tijdens de bedgeheimen met James Cooke vertelde de Open Vld-politicus dat zijn moeder een hartaanval gekregen had op haar 58ste. "Ze was neergevallen in de keuken. Plots stort je wereld in. Ik heb geen afscheid kunnen nemen." Toen Cooke opmerkte dat ze trots geweest zou zijn op al zijn verwezenlijkingen werd het Tommelein even te veel.

"Ik was in mijn jeugdjaren een 'pain in the ass'", bekende de minister van Energie voorts. "Ik heb mijn humanoria zelfs niet afgewerkt. Mijn vader was strenger dan ik. Hij had regels en orde, tucht was heel belangrijk. Hij stemt trouwens voor de N-VA."

Tommelein kreeg zijn jongste kind toen hij al vijftig jaar was. "Mijn oudste dochters hebben zich daar zwaar tegen verzet. Ze hadden dat niet verwacht. Ik heb ze allemaal samengeroepen op een boot. We lagen midden op het water en we zouden niet vertrekken vooraleer we dat uitgesproken hadden."

"Familiebanden zijn heel belangrijk. Die hebben echter onder druk gestaan, onder meer door een pijnlijke scheiding. Ik zag het niet aankomen. De man waar mijn vrouw een relatie mee begonnen was, is de peter van mijn derde dochter. Ik was volledig mijn kompas kwijt."