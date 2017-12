"Ik heb er veel gekend als profiteurs, als parasieten ook": Joodse gemeenschap geschokt door uitspraken prof. Jan Tollenaere in 'Kinderen van de Collaboratie' mvdb

Enkele uitspraken van prof. Jan Tollenaere in het Canvas-programma 'Kinderen van de collaboratie' hebben kwaad bloed gezet bij de Joodse gemeenschap. Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) reageert vandaag "geschokt" en betreurt dat Canvas een podium bood aan Tollenaere om "het gedachtegoed van zijn vader verder uit te dragen en te vergoelijken".

Tollenaere, diep in de zeventig, omschreef zichzelf in de documentairereeks, die kinderen van collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog aan het woord laat over de impact van de keuzes van hun ouders op hun eigen leven, expliciet als antisemiet. "Ik vind het nare mensen", zei de zoon van VNV'er Reimond Tollenaere over Joden. "Ik heb er veel gekend als profiteurs, als parasieten ook." Het bewuste fragment werd ook vertoond in 'De Afspraak' (vanaf 36:00).

Het FJO pikt die uitspraken niet en "is van mening dat aan negationisten, collaborateurs en antisemieten op de publieke omroep geen zendtijd ter beschikking dient te worden gesteld". Joods Actueel-hoofdredacteur Michael Freilich vraagt dan weer een signaal van gelijkekansencentrum Unia en/of de referentiemagistraat voor antisemitisme tegen Tollenaere.

"In het verleden werden vanuit de Joodse gemeenschap zelf al verschillende klachten ingediend voor antisemitisme, maar dat werd telkens geseponeerd omdat het niet 'zwaarwichtig' genoeg was", zegt hij. "Nochtans heeft onder meer premier Charles Michel verklaard dat er een nultolerantie moet zijn voor antisemitisme. Dit is een testcase om te zien of dergelijke woorden geen dode letter zullen blijven. Als er de komende dagen of weken niets gebeurt, kunnen we er nog altijd zelf een zaak van maken."

Volgens Freilich is ook de Joodse gemeenschap in Nederland, waar Tollenaere als emeritus hoogleraar verbonden is aan de Universiteit Utrecht intussen op de hoogte en zal ook aan de universiteit gevraagd worden om actie te ondernemen tegen de man.

rv Reimond Tollenaere, propagandaleider van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) en hevig antisemiet, trok in 1941 naar het Oostfront waar hij een jaar later omkwam.