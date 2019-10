Exclusief voor abonnees

“Ik heb amper een leven naast de job en vind het niet eens erg”

24-jarige Laury werkte al in de grootste restaurants ter wereld

BIEKE CORNILLIE & CHARLOTTE DEGEZELLE

22 oktober 2019

18u30

Van de Karmeliet, naar Vue de Monde, The Fat Duck tot Geranium, het vijfde beste restaurant ter wereld: het zijn stevige adelbrieven die Laury Deleersnyder kan voorleggen. Amper 24 is ze, maar voor minder dan drie sterren gaat ze tegenwoordig niet meer. “Ik heb amper nog een leven naast de job en dat is niet eens erg”, vertelt ze.