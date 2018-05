"Ik ga je twee vragen stellen": poetsvrouw stond in school plots oog in oog met schutter Benjamin Herman Karen Van Eyken

30 mei 2018

14u06

Bron: RTBF 0 Darifa stond gisteren plots neus aan neus met de schutter van Luik. Ze werd gegijzeld door Benjamin Herman in het lyceum nadat hij al drie mensen in koelen bloede had omgebracht. Ze doet voor het eerst haar verhaal.

Nog steeds in shock heeft de poetsvrouw tegenover de RTBF haar licht laten schijnen over de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in Luik en het lyceum Waha in het bijzonder.

"Ik was aan het babbelen met de opzichter toen ik de eigenaar van het naburige gebouw de school zag binnen rennen en drie meisjes het op een gillen zetten terwijl ze wegliepen", vertelt Darifa. "Mijn collega Naima schreeuwde aan de deur, en ik zei tegen mezelf 'Wat moet ik doen?' en ik ben enkele deuren in de inkomhal - die uitgeven op de school - beginnen te sluiten. Toen ik me omdraaide, stond ik plots neus aan neus met de schutter die twee wapens in de hand had."

Twee vragen

De gijzelnemer stelt haar twee vragen: "Ben je moslim?" en "Doe je de ramadan?". Verbijsterd antwoordt Darifa twee keer bevestigend. Het is dan dat de schutter de vrouw geruststelt. "Je moet je geen zorgen maken", sust hij. "Ik zal je helemaal niks doen. Luister naar me, indien ik je vraag om iets te doen, dan doe je dat, maar maak je niet ongerust, ik zal je niets aandoen."

Teken

Enigszins opgelucht probeert ze de gijzelnemer op andere gedachten te brengen. "Ik zei hem dat hij niet op de juiste plek zat, je zit hier op een school, er zijn hier veel kinderen. Op een gegeven moment deed ik teken met mijn handen om aan te geven aan de leerkrachten dat ze de speelplaats moesten verlaten, maar ik denk niet dat ze het hebben begrepen."

Benjamin Herman trekt dan naar het raam met uitzicht op de speelplaats. Darifa schreeuwt, huilt: "Hij zei me om te stoppen, na te denken over mijn Palestijnse en Syrische broeders, dat het voor hen was dat ik zou moeten huilen, dus zei ik tegen hem dat ik weende omdat ik in shock was. Hij zei me dat ik niet gechoqueerd moest zijn en me geen zorgen moest maken omdat hij me niks zou doen."

Niet nerveus

Verwonderlijk genoeg is de dader niet nerveus noch gewelddadig. Hij zorgt ervoor dat de politie de poetsvrouw goed kan zien. "Ik ben hier om de politie aan het lijntje te houden", zegt hij.

De gijzelnemer denkt er blijkbaar niet aan om te ontsnappen. Hoewel de poetsvrouw hem had gezegd dat er in de school een andere uitweg was. "Ik ga ze laten zweten", zegt hij terwijl hij naar de agenten wijst.

Martelaar

Dan kiest hij ervoor om een 'martelaar' te worden. "Op een gegeven moment droeg hij me op om de deur te openen en de politie aan te manen te vertrekken. Daarna openden we de deur voor een tweede keer en gooide hij zijn identiteitskaart weg, zodat men kon zien dat hij het was, en toen ik zag dat hij de derde maal de deur helemaal opendeed, trok ik me terug en ben weggegaan, en voilà. Ik denk dat hij zich ervan bewust was dat het voor hem voorbij was.

En toen ging hij naar buiten."