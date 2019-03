“Ik filmde hem stiekem. Als hij me iets zou aandoen, moest ik bewijs hebben”: politie zoekt exhibitionist die Leuvense studentes aanviel Stéphanie Romans

27 maart 2019

05u00 0 De politie is op zoek naar een man die minstens twee Leuvense studentes heeft aangerand in november vorig jaar. Eén slachtoffer slaagde erin de gewapende man te filmen met haar

smartphone. De speurders denken dat hij vaker toesloeg.

"Wat ga je doen? Ga je mij steken? Meen je dat nu?" We horen de stem van Leuvense studente Lize* (24) op een video die ze stiekem maakte met haar smartphone. Een onbekende man tegenover haar heeft buiten beeld een Zwitsers zakmes in zijn hand en komt dichterbij. "Ik wil gewoon dat je me met rust laat", zegt Lize, terwijl ze achteruit stapt en de man wegduwt. Na enkele seconden draait hij zich om en wandelt rustig weg. De studente filmt nog hoe de man - gekleed in een donkere broek, donkere jas met kap en witte sneakers - wegloopt.

Lizes nachtmerrie is minuten eerder begonnen, als ze om 2.20 uur bij haar kot arriveert na een cantus. Ze parkeert haar fiets voor de deur. "Ik heb vijf minuten staan sukkelen", zegt Lize, die gisteren haar verhaal deed in het VTM-opsporingsprogramma 'Faroek Live'. "Mijn vriendin moet eerder opstaan dan ik, omdat ze moet gaan werken. Daarom wilde ik haar fiets voor de mijne plaatsen. Het duurde even omdat ze telkens omvielen."

Lize tikt de code in van haar voordeur, en kijkt even om zich heen. "Je weet nooit wie meekijkt naar de code." Net als de deur ontgrendelt, merkt Lize in haar ooghoek een man op. Ze draait zich om en ziet dat hij staat te masturberen. "Allez gast, vind je dat nu normaal?", reageert ze. Het volgende moment: "Bam, direct een vuistslag in m'n gezicht."

Oei, een mes

De man slaat op Lizes hoofd en trekt aan haar haren. De studente weet zich los te maken en rent weg, maar de man volgt haar. "Op een bepaald moment ben ik gestopt. Ik dacht: ik kan wel blijven rennen, maar mijn deur staat nog open."

De twintiger houdt wél het hoofd koel, want ze neemt haar smartphone en zet de camera aan. Ze wil bewijs hebben, voor het geval de man haar iets zou aandoen. Om haar handen vrij te houden, stopt ze de telefoon in een voorzak van haar vest. De cameralens steekt nog nét uit. "Ik wilde niet dat hij wist dat ik aan het filmen was."

Pas op dat moment ziet Lize dat hij een mes heeft. "Tot dan had ik niet echt het idee dat ik in gevaar was. Toen hij dat mes uithaalde, besefte ik dat het serieus was." Maar als Lize hem wegduwt, wandelt hij weg.

Vieze grijns

Als ze de politie belt, kan Lize de dader beschrijven: "Een man met groene ogen." De politie legt al snel een verband met een melding die een half uur eerder bij de centrale is binnengelopen. Eerstejaarsstudente Marie* (17) is lastiggevallen voor de deur van haar kot, niet ver van waar Lize woont. Ze beschrijft een Nederlandstalige Belg van 1m80 met warrig, donkerbruin haar en... groene ogen. "Ik merkte dat er een man achter mij liep. Toen ik de deur opendeed, draaide ik me om en stond die man tegen de deurpost geleund", zegt Marie in 'Faroek Live'. "Ik wou net vragen of hij ergens moest zijn toen ik zag dat hij aan het masturberen was. Hij stond daar met een grijns. Het was vies om te zien dat hij daarvan genoot."

Marie begint te roepen en probeert de deur te sluiten. De man duwt tegen om de deur open te houden, maar uiteindelijk kan de studente de voordeur dichtgooien en naar boven rennen. "Ik denk steeds: wat zou er gebeurd zijn als hij binnen was geraakt?"

Bang op straat

De gebeurtenissen hebben veel indruk gemaakt op de slachtoffers. "Hij had heel veel haar uitgetrokken. Tijdens het kammen moest ik telkens mijn borstel schoonmaken. Dat was confronterend", zegt Lize. Marie heeft nog steeds schrik: "Toen ik op een avond in het donker terugkwam van een late les, liep een man met een kap achter mij. Ik raakte in paniek en ben snel naar huis gelopen. Ik zou die avond naar een feestje gaan, maar durfde niet meer naar buiten."

De politie denkt dat de exhibitionist mogelijk nog studentes lastigviel. De speurders vragen alle slachtoffers die dat nog niet deden om zich alsnog te melden. Mogelijk is de dader zelf ook student. Wie meer denkt te weten, kan contact opnemen via het gratis nummer 0800/ 30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

*Lize en Marie zijn schuilnamen.