"Ik dook op de grond voor kogels in bus"

In Anderlecht zijn vier bussen van De Lijn dit weekend bekogeld. Gisteren drie keer met stenen en vrijdag een keer met een luchtdrukpistool. Rutger Huybrechts zat in die Lijnbus die bekogeld werd. "Toen we zagen dat de ramen en de deuren verbrijzeld werden, ben ik op de grond gedoken", zegt hij aan VTM NIEUWS.