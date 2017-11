“Ik ben zondebok”: Brusselse rapper geeft in nieuw nummer kritiek op arrestatie na rellen van vorig weekend KVDS

07u35

Bron: vtm nieuws 142 RV DJ van Benlabel. De Brusselse rapper D.J. heeft met zijn groep Benlabel een nummer opgenomen waarin hij kritiek geeft op de manier waarop de rellen van afgelopen weekend in onze hoofdstad werden afgehandeld. Hij werd even opgepakt en vindt dat hij als zondebok wordt aanzien.

D.J. zou op de dag voor de rellen een oproep hebben gedaan op Facebook om alles kort en klein te slaan aan Lemonnier. Zaterdagavond – na de voetbaloverwinning van Marokko tegen Ivoorkust – verzamelden een driehonderdtal relschoppers in het centrum van Brussel en zij voegden de daad bij het woord.

Opgepakt

De rapper werd in de loop van de week even opgepakt door de politie, maar opnieuw vrijgelaten. En daarop geeft hij stevige kritiek in zijn nieuwe nummer ‘Droit de Response’ (recht van antwoord), dat op YouTube is opgedoken. “De politie had beloofd de leiders te arresteren, maar dat konden ze niet. Ze hadden een schuldige nodig. We worden gezien als beesten, als barbaren en we moeten het op 5 januari gaan uitleggen in de rechtbank”, klinkt het daarin onder meer.

Opmerkelijk: in de videoclip wordt ook expliciet gezegd dat de media foutieve informatie verspreiden over wat er die zaterdag precies gebeurde en over de arrestatie van DJ en dat niemand ze moet geloven.

BENLABEL - DROIT DE RÉPONSE [AUDIO] "Droit de réponse " Nouveau titre de BENLABEL Enregistrement : impact MIX : @enaelmusic STUDIO : BANG BANG VIDÉO : BANG-BANG MUSIK ---------------------------------------- Retrouve BENLABEL sur : Facebook : https://www.facebook.com/BENLABELBXL/ Instagram : https://www.instagram.com/benlabelofficiel/ ---------------------------------------- Contact : benlabelofficiel@gmail.com