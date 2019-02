“Ik ben dit soort verwijten spuugzat”: Geens niet opgezet met kritiek van Bart De Wever TT

16 februari 2019

07u12

Bron: VRT 0 Federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) pikt de kritiek van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) over straffeloosheid niet. De Wever had in Terzake zijn beklag gedaan over Justitie, dat tekort zou schieten bij het Stroomplan tegen de drugsmaffia in de stad. “Ik ben die verwijten spuugzat”, zegt Geens aan de VRT.

Volgens N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever probeert zijn stad alles te doen tegen tegen de drugscriminaliteit, maar “zit de zwakste schakel op het niveau van Justitie”.

Maar Koen Geens, in de federale regering verantwoordelijk voor Justitie, voelt zich niet aangesproken, integendeel. Hij haalt zwaar uit naar De Wever.



“Ik ben het een beetje beu dat men altijd opnieuw de straffeloosheid en het zwakke broertje Justitie aanwijst als men zelf niet doet wat men moet doen. Ik ben het spuugzat verwijten van straffeloosheid aan ons adres te moeten horen. Het zwakke broertje is hier zeker niet Justitie. Het past niet te doen alsof de fout altijd bij de ander ligt, communicatie en samenwerking is veel belangrijker. Ik heb op dat punt geen les te krijgen van meneer De Wever.”

“Ik heb tot nu toe zo goed als mogelijk met de stad Antwerpen samengewerkt voor het Stroomplan”, zegt Geens nog. Dat plan moet alle actoren samenbrengen om de drugscriminaliteit in de stad beter te kunnen aanpakken.

“Partijgenoot van De Wever werft geen volk aan”

Geens wijst erop dat hij de inspanningen gedaan heeft die van hem gevraagd werden, terwijl “een partijgenoot van mijnheer De Wever (Jan Jambon, red.) als minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de federale gerechtelijke politie Antwerpen om volk aan te werven”. Het tekort bij de FGP is de voorbije jaren gestegen tot 30 procent, zegt Geens, en de aanwervingen zijn de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken.

De Justitieminister vindt het “een beetje storend” dat die aanval van De Wever komt nu de N-VA uit de regering gestapt is. “Ik heb het gevoel dat Justitie veel meer zijn werk gedaan heeft dan de minister van Binnenlandse Zaken”, aldus Geens. Hij geeft mee dat van de 95 magistraten bij het Antwerpse parket er vandaag 89 aanwezig zijn, en dat er zes vacatures lopen. Bij het Antwerpse parket-generaal zijn de 24 magistratenposten allemaal ingevuld.

Daarnaast heeft Justitie de havenprocureurs aangesteld, waardoor er nu één team van procureurs is die voor de hele haven bevoegd is. Acht parketmagistraten van Oost-Vlaanderen werden hiervoor bevoegd gemaakt voor Antwerpen, en omgekeerd.