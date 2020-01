“Ik ben consequent in wat ik zeg. Dat kan van mijn partij niet gezegd worden”: Jinnih Beels scherp voor sp.a Redactie

12 januari 2020

12u20

Bron: De Zondag, DM 0 Politiek In een interview met ‘De Zondag’ toont Antwerps schepen voor onderwijs en jeugd Jinnih Beels (sp.a) zich scherp voor haar eigen partij. “We hebben te vaak ons DNA verwaarloosd uit vrees om enkele stemmen te verliezen. Wie dat doet, wordt afgestraft.”

In ‘De Zondag’ komt Beels terug op de commotie die vorig jaar ontstond naar aanleiding van de klimaatspijbelaars. Ze liet toen optekenen dat spijbelen voor het klimaat mocht ophouden, een standpunt dat niet bij iedereen in haar partij op applaus werd onthaald.

“Foute beslissingen”

Maar zo’n standpunt hoort nu eenmaal bij wie ze is, klinkt het nu. “Ik ben wie ik ben: what you see, is what you get. Ik zal niet veranderen. Maar ik ben wel consequent in wat ik zeg. Dat kan van mijn partij niet gezegd worden. Of toch niet de laatste jaren.”



Beels meent dat de angst om stemmen te verliezen er bij sp.a toe leidde dat het DNA van de partij werd verwaarloosd, en dat zoiets tot electorale afstraffingen leidt. “Wie handelt op basis van angst, neemt foute beslissingen”, zegt ze. “We hingen onze kar vast aan ideeën die niet de onze zijn, omdat we dachten daarmee stemmen te winnen. Het klimaatspijbelen is één voorbeeld.”

“Rousseau durft knopen doorhakken”

De schepen ziet wel beterschap voor haar partij nu Conner Rousseau er de touwtjes in handen heeft. Beels heeft “het volste vertrouwen” in de nieuwe sp.a-voorzitter. “Hij durft lastige knopen doorhakken. Dat is wat mijn partij nodig heeft.”

En dus roept Beels partijgenoten als Willy Claes en Louis Tobback op om hun kritiek op Rousseau te stoppen, of toch tenminste naar buiten toe. “Onze grijze eminenties mogen kritiek hebben. Dat kan de nieuwe generatie scherp houden. Maar ze moeten die niet openbaar uiten. (...) We mogen intern ook hard bakkeleien over de richting, maar naar buiten toe moeten we één front vormen.”