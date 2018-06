"Ik ben alles kwijt." Politie zoekt verdachte van overval op bejaarde man in Antwerpen HA

22 juni 2018

12u53

Bron: Federale politie 258 De Antwerpse politie is op zoek naar de verdachte van een overval op een bejaarde man op 1 april in zijn woning in de Oedenkovenstraat.

Iets voor 19 uur kwam de zeventiger thuis van een familiefeest toen plots de bel ging. Het slachtoffer deed open en werd onmiddellijk bedreigd met een mes. De dader hield het mes met zijn rechterhand ter hoogte van de keel van de bejaarde man, terwijl hij met zijn linkerhand het heuptasje van het slachtoffer losmaakte. Het slachtoffer was zo bang dat hij ook nog zijn portefeuille aan de dader gaf.

De dader liep daarna onmiddellijk weg in de richting van de Kroonstraat. Het slachtoffer vermoedt dat hij gevolgd werd op zijn weg naar huis. Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte op meerdere plaatsen is gefilmd door bewakingscamera’s.

In het heuptasje zat al het spaargeld van de man. Sinds het overlijden van zijn vrouw droeg de bejaarde het geld altijd bij zich. Door de overval is hij alles kwijt, getuigt de man in het VTM-programma 'Faroek'.

De verdachte heeft halflang donker haar en is ongeveer 1,70 à 1,75 meter groot. Hij droeg die dag opvallende wit/zwarte schoenen. Hij heeft O-benen en mankt. De man heeft een opvallende manier van stappen (als een pinguïn).

Heeft u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.