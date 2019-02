“I said something that was not correct”: zaak-Schauvliege haalt ook internationale pers TT

05 februari 2019

16u02 3 De kwestie rond Joke Schauvliege, die als Vlaams minister van Natuur, Landbouw en Omgeving vanavond haar ontslag uit de Vlaamse regering aankondigde, is niet alleen in eigen land nieuws. Ook in het buitenland besteedt de pers aandacht aan de zaak. Zowel in de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk als in India worden de perikelen rond Schauvliege besproken.

Vanavond kondigde Joke Schauvliege op een persconferentie haar ontslag uit de Vlaamse regering aan. “Ik heb een niet gecontroleerd gerucht voor waar aangenomen”, zei een zwaar aangeslagen Schauvliege in tranen. “Het is moeilijk om in die omstandigheden te blijven functioneren als klimaatminister. Toch kan ik mooie resultaten neerleggen”. Of Joke Schauvliege haar positie als Vlaams minister van Natuur, Landbouw en Omgeving zou behouden, was vandaag zowel in binnen- als in buitenland een veelbesproken onderwerp.

“Het lot van een Belgische milieuminister hangt aan een zijden draadje nadat ze zei dat grote klimaatprotesten in België een complot tegen haar waren en dat de Staatsveiligheid haar dat had bevestigd”, schrijft The New York Times. De krant meldt ietwat verbaasd dat “ze zelf haar ontslag niet heeft aangeboden”. Iets wat Schauvliege vanavond alsnog deed. “Ik heb iets gezegd dat niet klopte”, citeert de krant haar, en voegt eraan toe “dat ze aandrong dat dat niet hetzelfde is als liegen”. Hetzelfde verhaal staat overigens via persbureau Associated Press bij The Washington Post.

Ook in de Britse krant The Guardian krijgt de kwestie rond Schauvliege vandaag aandacht. De krant heeft het over “een storm van protest” over een “foute claim dat de inlichtingendiensten bewijs hebben dat de klimaatspijbelaars aangestuurd worden door niet bij naam genoemde machten”. “Ze ligt onder druk van de Groenen en het Vlaams Belang om op te stappen, terwijl er groeiend ongenoegen is over de onmogelijkheid van de Belgische autoriteiten om een passend antwoord te geven op de oproepen van de jeugd om iets te doen aan de klimaatverandering.”

Want, zo haalt de krant fijntjes aan: “België heeft vier milieuministers - een voor elke regio en een nationale - maar geen nationaal beleid om tegen 2030 de VN-doelstelling te halen om de opwarming tegen 2030 te beperken tot maximaal 2 graden en om te streven naar 1,5 graad.”

In Nederland schrijft onder andere NRC Handelsblad dat een “Vlaams minister wankelt na uitspraak over complot rond klimaatmarsen”. Bij de openbare omroep NOS zegt België-correspondent Sander Van Hoorn dat Schauvliege beschadigd is, maar dat ze niet zal moeten aftreden. “De coalitiepartijen lijken genoegen te nemen met haar excuses en dat lijkt ook haar eigen partij te doen, ook al heeft de voorzitter nog niet gereageerd”. CD&V-voorzitter Wouter Beke nam het op voor Schauvliege, die vanavond op een persconferentie zei dat haar “positie onhoudbaar was geworden”.

Zelfs in India was Joke Schauvliege nieuws: The New Delhi Times nam het bericht van persbureau AP over waarin werd geschreven dat Schauvliege “zich verplicht zag de beschuldigingen dat de klimaatprotesten een complot waren, terug te trekken”.