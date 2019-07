“I did it my way”: video opgedoken van zingende Kris Van Dijck voor hij café dronken verliet

Redactie

08 juli 2019

12u42

18

Kris Van Dijck (55) gaf het vandaag al toe in onze krant: vlak voor hij vorige week woensdag vanuit café Plexat vertrok en dronken tegen een aanhangwagen knalde, zong hij nog in de micro. ‘My Way’, van Frank Sinatra. Nu is daar ook een video van opgedoken.