“Hypocrisie”: Parlementsleden Vlaams Belang gaan niet in quarantaine na demonstratie in Brussel Freek Evers

28 september 2020

09u59

Bron: De Morgen 9 Het merendeel droeg mondmaskers, maar van afstand houden was geen sprake tijdens de demonstratie van Vlaams Belang aan de Heizel . Toch zullen de parlementsleden van Vlaams Belang niet in quarantaine gaan. “De manifestatie verliep vlekkeloos.”



Volgens de politie waren ze met zo’n 4.500. Demonstranten die de oproep van Vlaams Belang hadden opgevolgd om zich uit te spreken tegen de Vivaldi-regering die in de stelling staat. “Ik hoop dat Vlaams Belang en de N-VA de krachten bundelen in de oppositie”, zei voorzitter Tom Van Grieken.

Het merendeel van de demonstranten droeg tijdens die toespraken een mondmasker, maar van afstand houden was geen sprake. Enkele weken geleden had Chris Janssens, fractieleider in het Vlaams parlement zich nochtans boos gemaakt op politici die hadden mee betoogd met de Black Lives Matter-betoging beging juni. “Vervolgens zien we parlementsleden deelnemen aan betogingen waar 10.000 mensen verzamelen en vervolgens komen die parlementsleden gewoon hier in het parlement het daar opgelopen virus hier verspreiden”, zei Janssens toen in het Vlaams parlement.

Hannelore Goeman, fractieleider voor sp.a, vroeg Chris Janssens na de betoging van zondag of zijn fractie na de demonstratie van zondag in quarantaine zal gaan. Dat had Goeman zelf wel gedaan na de Black Lives Matter-betoging.

Volledig eens, @chrisjanssensVB. Ik reken op collectieve quarantaine van je volledig fractie @vlaparl! pic.twitter.com/KGAFt4k1c3 Hannelore Goeman(@ HanneloreGoeman) link

Chris Janssens reageerde in een bericht aan De Morgen op die vraag: “Ik denk niet dat het Vlaams Belang of wie dan ook lessen moet krijgen van een politica die deelnam aan een verboden Black Lives Matter-betoging die eindigde in massale rellen, plunderingen, vandalisme en geweld tegen de ordediensten. Een politica die overigens in coronahotspot Brussel woont. De Vlaams Belang-manifestatie verliep vlekkeloos, vreedzaam en in prima samenwerking met de politiediensten. Daar kunnen mevrouw Goeman en haar extreem-linkse vrienden nog een puntje aan zuigen.”

“Bij mijn weten is hypocrisie geen hoofdkenmerk van de Vlaamse identiteit”, reageerde Hannelore Goeman bij De Morgen, “maar duidelijk wel van de politici van het Vlaams Belang. Alle respect voor wie op straat wil komen voor zijn of haar mening, maar dan moet je nadien ook uw verantwoordelijkheid nemen en in quarantaine gaan. Maar meneer Janssens hecht blijkbaar meer belang aan zijn Vlaamse vlag dan aan de gezondheid van de Vlaming.”

