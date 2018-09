"Hybride leren" gelanceerd in volwassenenonderwijs TTR

03 september 2018

19u23

Bron: Belga 0 Het Centrum Volwassenenonderwijs VTI Brugge, het Centrum Volwassenenonderwijs IVO en de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB starten met hybride leren in het volwassenenonderwijs. Het project, waarbij cursisten zelf hun opleidingstraject kunnen bepalen, werd vanavond voorgesteld.

De hybride leeromgeving houdt in dat laaggeschoolde werkzoekende volwassenen de opleiding tot het knelpuntberoep Industrieel Elektrotechnisch Installateur kunnen volgen, maar ze kunnen zelf hun leertraject bepalen in functie van hun mogelijkheden en interesses.

Ze kunnen concreet kiezen tussen het klassieke contactonderwijs in de onderwijssetting, thuis of in een leercentrum online leren of werkplekleren in verschillende bedrijven. Na afloop behalen ze een diploma secundair onderwijs. Een tiental bedrijven zoals het Zedelgemse Case New Holland of het Oostendse Daikin engageerden zich voor dit traject.

De instellingen en bedrijven ondertekenden vandaag een engagementsverklaring waarmee ze aangeven het project te steunen.