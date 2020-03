"Huurders moeten herschatting sociale woning kunnen vragen” Redactie

12 maart 2020

11u47

Bron: Belga 2 Ook huurders moeten een herschatting van de marktwaarde van hun sociale woning kunnen aanvragen, net als de verhuurders. Dat vragen Groen en PVDA in een resolutie.

Door een nieuwe berekeningswijze steeg de huurprijs van verschillende sociale woningen op 1 januari. Meerdere huurders stapten naar de Vlaamse Ombudsman, vaak ook omdat ze erg laat van de stijging op de hoogte werden gesteld.

"Huurders voelen zich in de steek gelaten", stellen An Moerenhout (Groen) en Tom De Meester (PVDA) in een nieuwe resolutie. "Ze moeten van de ene op de andere dag een veel hogere huurprijs betalen, maar kunnen zich nergens formeel verweren. Daarom stellen we voor dat ook de huurder - naast de verhuurder - een herschatting van de nieuwe huurprijs kan vragen bij de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen.”

De nieuwe waarde mag vervolgens niet meer dan 10 procent afwijken van de geschatte waarde, vinden Groen en PVDA. "Volgens de wet kan vandaag alleen de verhuurder zo'n nieuwe berekening aanvragen. Zo is er door sociale huisvestingsmaatschappijen de voorbije weken al voor 894 woningen een afwijking van de nieuwe sociale huurprijs aangevraagd. Maar wij willen dat ook de huurder wordt betrokken en de mogelijkheid krijgt om een herschatting aan te vragen.”