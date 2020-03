“Huiszoeking bij Staatsveiligheid naar aanleiding van klacht voormalig geheim agent” SVM

09 maart 2020

23u59

Bron: Belga 8 Er zijn vrijdag huiszoekingen geweest bij de Staatsveiligheid en het Comité I naar aanleiding van een klacht die ingediend werd door Nicolas Ullens de Schooten, een ex-agent van de Staatsveiligheid. Dat schrijft ‘Le Soir’. "De Staatsveiligheid verleent haar volledige medewerking aan het onderzoek en zal antwoorden op alle vragen", aldus woordvoerster Ingrid Van Daele tegenover de krant.

Nicolas Ullens de Schooten diende in de herfst van vorig jaar klacht in wegens doodsbedreigingen en belaging tijdens het uitoefenen van zijn vroegere functies. Hij voerde toen onderzoek naar feiten van corruptie, witwas en criminaliteit in België en het buitenland. De klacht was gericht tegen Didier Reynders -intussen Europees commissaris voor Justitie en Mensenrechten- en zijn medewerker Jean-Claude Fontinoy.

Volgens Ullens de Schooten werd er druk uitgeoefend en werden bedreigingen geuit in onder meer het dossier Kazachgate en de Libische fondsen. Ook functionarissen van het Comité I -dat belast wordt met het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten- werden in de klacht geviseerd.

Volgens Le Soir werden twee onderzoeken geopend: een tegen Reynders en een rond alle andere beschuldigingen. In het kader van dat laatste onderzoek vonden de huiszoekingen van vorige vrijdag plaats.

Ullens de Schooten had vorig jaar ook al beschuldigingen van corruptie geuit aan het adres van Reynders. Het parket van Brussel seponeerde dat dossier toen "bij gebrek aan enig misdrijf".