"Huis seriemoordenaar Fourniret wordt vakantiewoning"

16 maart 2018

14u04

Het huis van de pedofiele seriemoordenaar Michel Fourniret in Sart-Custinne (Gedinne) in de provincie Namen wordt mogelijk een vakantiewoning. Dat verklaarde nieuwe eigenaar aan de Sudpresse-kranten.

Fourniret (75) tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en moord op zeven jonge vrouwen in België en Frankrijk woonde tien jaar samen met zijn vrouw Monique Olivier (69) in het huis aan de rue de Vencimont. Beiden werden in 2008 door het assisenhof van de Noord-Franse stad Charleville-Mézières tot levenslang veroordeeld. Fourniret, bijgenaamd 'Het Monster van de Ardennen', heeft in tegenstelling tot Olivier geen kans op vervroegde invrijheidstelling na 28 jaar. In 2010 werd hun echtscheiding uitgesproken.

De huidige eigenaar (40) kocht het pand in 2013 voor een bedrag tussen de 55.000 en 60.000 euro. Het huis is onbewoond en wordt momenteel nog steeds gerenoveerd. Een groot deel van het interieur was niet meer bruikbaar en is weggegooid. Na de aanschaf van de woning merkte de man dat er geregeld nog auto's met Franse nummerplaat langzamer langs het huis reden. "Maar nu is alles weer rustig", verzekert hij. Speurders zochten in 2006 in en rond de tuin tevergeefs naar menselijke resten. Die gebeurden nadat een champignonkweker zich herinnerde dat hij daar in 1999 een kadavergeur had geroken.

Begin deze maand vonden in de Franse gemeente Saint-Cyr-les-Colons in de Bourgogne graafwerken plaats in het onderzoek naar de verdwenen Marie-Angèle Domece in 1998. Fourniret bekende onlangs dat hij het geestelijk beperkte meisje (18) had omgebracht. Haar lichaam werd nooit gevonden. Bij de graafwerken werd niets gevonden.