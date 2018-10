"Huis-aan-huiscontrole voor elke sociale woning" IB

04 oktober 2018

05u25

Bron: Belga 1 De socialewoningmaatschappijen in Vlaanderen voeren een diepgaande kwaliteitscontrole van hun 155.000 woningen. Elk huis krijgt tegen volgend jaar een individueel inspectiebezoek. Dat moet wantoestanden zoals in Gent vermijden, schrijft De Tijd vandaag.

De zowat tachtig Vlaamse woningmaatschappijen gaan tegen volgend jaar met de kam door hun volledige huizenbestand. De resultaten van de diepgaande controle worden in een grote databank van de koepelfederatie (de Vereniging van Vlaamse Huisvestingmaatschappijen, red.) gestopt.

"Grondige renovatie"

De inspectieronde volgt op de vaststelling dat het woningbestand in geen te beste staat verkeert. Niet alleen in Gent zijn er problemen. Het laatste grote Vlaamse woononderzoek uit 2013 bracht aan het licht dat bijna een op de vier sociale woningen structureel ontoereikend was, waardoor een grondige renovatie zich opdrong.

Niet al die woningen zijn schimmelkrotten. Vaak moet de elektriciteit volledig vernieuwd worden of zijn stabilisatiewerken nodig.

Het beeld uit 2013 is intussen gewijzigd na een inhaaloperatie, waarbij zowat de helft van de sociale woningen een opknapbeurt kreeg.