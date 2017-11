"Houri roept op alcohol te mijden, ik hoor mensen oproepen om vlees te mijden, gaan we hen ook de toegang tot zalen ontzeggen?” Jan Leyers : "Ik snap de hele ophef nauwelijks" mvdb

20u31

Bron: Radio 1 0 VPRO - Canvas In 'Allah in Europa' was te zien hoeJan Leyers op de moslimbeurs in Antwerp Expo in mei 2016 de hand schudde van de dubieuze prediker Ali Houri (rechts). De Gentse imam Khalid Benhaddou (midden) stelde Houri voor. Jan Leyers, maker van de Canvas-reeks 'Allah in Europa', liet vanavond op 'De Wereld Vandaag' op Radio 1 zijn licht schijnen over de heisa die ontstaan is na de lezingen door de dubieuze islamitische predikers Ali Houri en de voormalige rapper Abid Tounssi. Zij gaven eind september de lezing ‘Van de wieg tot het graf’ in het stadhuis van Genk.

Aan jonge moslims en jonge moslima’s, die gescheiden in de zaal zaten, werd toen onder meer verklaard dat het “zondig is om muziek te maken en/of te beluisteren”. Houri bleek ook in het Antwerpse gemeenschapscentrum Den Tir een lessenreeks te hebben gegeven. Bevoegd Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA) trok daarop het zaalgebruik voor de lezingenreeks, die nog niet was afgerond, in . De reeks was aangekondigd als een met een geschiedkundige inslag, maar bleek religieus van aard, wat in strijd is met het interne reglement.

Socioloog Leyers snapt de hele ophef nauwelijks, ook al benadrukt dat hij het totaal niet eens is met wat Houri en Tounssi verkondigen. “We moeten voor onszelf eens uitmaken of we het menen met de door ons geroemde vrijheid van meningsuiting, dan wel we al een eigenlijk welomschreven beeld in ons hoofd hebben van wat iemand moet zeggen, moet denken en moet verkondigen, en dus wie daar buiten valt te verbieden”, stelt hij vast. “Houri roept op alcohol te mijden, ik hoor mensen oproepen om vlees te mijden, moeten we hen ook de toegang tot zalen gaan ontzeggen? (…) Ik krijg het daar wat benauwd van.”

“Als mijn buurman bekent dat hij door een lezing sinds zijn negentiende niet meer naar muziek luistert, vind ik dat bedenkelijk en denk ik dat hij heel veel mist. Ik haal mijn schouders op, maar ik bel niet de politie. “

Er zijn predikers, die veel verder gaan (dan wat Houri en Tounssi verkondigen, red.)

. Die roepen op om niet naar school te gaan omdat de gebedstijden dan in het gedrang komen. Stemmen mag niet, want democratie is uitgevonden door ongelovigen, en is dus haram. Daar stemmen in België verplicht is, is dat een oproep tot onburgerlijk, problematisch gedrag. Dat is al heel wat anders.”

Door presentatrice Ruth Joos gevraagd of wat Houri en Tounssi zeggen, niet leidt tot radicalisering, antwoordt Leyers “dat de eerste les logica je leert dat als uit a, b volgt, dat nog niet betekent dat uit b, a volgt. Als iemand zich uit de maatschappij afzondert en zich in de bergen terugtrekt, betekent dat nog niet dat hij een terroristisch complot voorbereidt.”

"De vrijheid van Vlaming te zijn"

“Wat we nodig hebben is denk ik, een ‘state of the union’ waarin we eindelijk duidelijk maken wat we willen toelaten en wat we onder multiculturaliteit verstaan. De Britten denken daar anders over dan de Fransen. De Britten laten, heel veel toe, terwijl Frankrijk van haar inwoners eigenlijk verwacht dat ze Fransman worden en hun cultuur overnemen. Wij neigen meer naar dat Franse, we willen dat iedereen doet zoals wij, je kan daar voor kiezen maar dat je moet dan ook duidelijk maken. Noem het dan niet langer de vrijheid van meningsuiting maar de vrijheid van Vlaming te zijn”, poneert hij.